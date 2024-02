Deva Cassel regina dark: i suoi gioielli col chiodo valgono quasi 30mila euro Deva Cassel è stata tra gli ospiti di un evento di gala che si è tenuto a Parigi e ha incantato tutti col suo stile: ecco i dettagli dell’abito dark e dei gioielli a chiodo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

I "figli di" hanno ormai conquistato il mondo dello spettacolo, tanto che non sorprende più vedere su un red carpet internazionale un "esordiente" col cognome famoso. Tra quelle che hanno maggiormente spopolato negli ultimi anni c'è Deva Cassel: degna erede della mamma Monica Bellucci, ha cominciato a sfilare da giovanissima e da allora non ha mai smesso di avere successo. Ha posato su innumerevoli copertine fashion, è diventata il volto di diverse Maison di lusso ed è un'indiscussa icona di splendore e di stile. Ecco, ad esempio, cosa ha indossato in occasione della recente apparizione pubblica a un evento di gala.

Deva Cassel con la gonna a pieghe a vita altissima

Qualche giorno fa a Parigi si è tenuto un evento di gala per celebrare i 100 anni dell'iconico anello Trinity di Cartier e tra gli ospiti speciali c'era anche Deva Cassel. Per l'occasione è tornata ad affidarsi a Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior, che ha firmato per lei un abito dark che ha mixato alla perfezione sensualità e glamour.

Deva Cassel in Dior by Maria Grazia Chiuri

Si tratta di un modello con maxi gonna plissettata con una vita così alta da arrivare fin sotto al décolleté e un bustier smanicato e a collo alto, la cui particolarità stava nell'effetto a rete che dà vita a un iper femminile vedo-non vedo. Non sono mancati i tacchi a spillo super chic in tinta.

La gonna a vita altissima di Dior

I gioielli chiodo di Deva Cassel

A fare la differenza nel look della figlia di Monica Bellucci sono stati i gioielli, naturalmente firmati tutti Cartier. Ha indossato diversi pezzi della collezione Just Un Clou, quella nata nel 1971 da un'idea del designer Aldo Cipullo che, ispirato dagli oggetti da ferramenta, ha pensato bene di trasformare il chiodo in un prezioso.

Orecchini Juste Un Clou di Cartier

La collana scelta da Deva è il modello piccolo in oro giallo ornato con 57 diamanti (prezzo 17.800 euro), mentre gli orecchini sono i cerchi a chiodo sempre in oro giallo ma con 28 diamanti (valgono 9.000 euro). Certo, probabilmente si è trattata di una semplice sponsorizzazione, ma è chiaro che una scelta di stile tano preziosa riesce sempre a fare un certo scalpore.