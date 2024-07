video suggerito

Fedez mostra l’orologio con cinturino verde da quasi 300 mila euro L’orologio di Fedez, con lo sgargiante cinturino verde, è uno dei pezzi più preziosi della sua collezione di gioielli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

I gioielli sono il tocco prezioso che non manca mai nei look di Fedez. Il rapper ultimamente è particolarmente attivo nel mostrare la sua quotidianità, decisamente diversa da quella di appena pochi mesi fa. Ormai non vive più con Chiara Ferragni e i suoi figli, ha acquistato un appartamento solo per sé, archiviato il matrimonio con l'influencer è aperto a nuove frequentazioni e ha ripreso in modo serrato gli impegni nel mondo della musica. Il singolo realizzato con Emis Killa è dedicato proprio all'ormai ex moglie. Questa estate, la prima da uomo non più sposato, la sta passando spesso in viaggio, sia per piacere che per lavoro. Ora è volato a Porto Cervo. Prima di salire in aereo ha scattato una foto in cui spicca un orologio prezioso.

La collezione di gioielli di Fedez

Anelli, collane, bracciali e orologi: la collezione di gioielli di Fedez comprende articoli di grande valore, alcuni personalizzati, realizzati appositamente per lui. Di recente ha avuto modo di fare acquisti nello store di Chrome Hearts e ha anche commissionato un anello in oro e diamanti ad Alessandro Bernini, che ormai indossa quasi sempre, così come la collana col ciondolo a forma di croce che aveva al collo anche nella sua unica apparizione recente in tv, quella durante l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel programma Belve. Il rapper possiede molti orologi di grande valore. Spiccano nell'elenco dei suoi averi un Richard Mille azzurro altamente tecnologico da oltre 500 mila euro e un altro rosso fuoco dello stesso marchio prestigioso. È invece un Patek Philippe l'orologio tempestati di diamanti visto al suo polso di recente.

Chi ha firmato il prezioso orologio verde

Sui social, Fedez ha mostrato un pezzo della sua collezione di orologi. Si tratta nuovamente di un Richard Mille, un nome famosissimo nel settore: l'azienda svizzera produce orologi da polso di lusso dal 2001, tutti estremamente precisi, resistenti, ultraleggeri e dal design moderno. Quello sfoggiato dal rapper è uno dei più sofisticati e complessi. Il cronografo sportivo si spira ai volanti e ai cruscotti delle auto da corsa ad alta tecnologia. Sembrerebbe il modello Tonneau RM 65-01 con cinturino verde in gomma e cassa in titanio. Online sono disponibili anche rare versioni con cassa in oro rosa, dal prezzo certamente ancora superiore. Il costo di questo orologio di Fedez non è disponibile sul sito ufficiale del brand. Su una piattaforma di e-commerce specializzata nel settore degli orologi di lusso usati, è venduto a quasi 300 mila euro.