Fedez con l’orologio da oltre 500 mila euro: perché costa una fortuna La new entry nella collezione di orologi di lusso di Fedez è un modello che costa oltre 500 mila euro. Ma cosa c’è alla base di questo prezzo da capogiro?

Gli orologi di lusso sono la grande passione di Fedez, che nella sua preziosa collezione possiede diversi accessori da centinaia di migliaia di euro. Al Met Gala 2022 al suo polso sul red carpet spiccava un orologio che costa quanto una casa: il Big Bang Unico Sapphire Baguettes firmato Hublot. Non è da meno sua moglie Chiara Ferragni, che dello stesso lussuoso brand possiede sia il King Gold Diamons da oltre 30 mila euro che il cronografo Hublot Classic Fusion tempestato di diamanti, che vale una fortuna. La new entry nella collezione del rapper è invecela creazione di un altro noto brand del settore luxury, che ha un valore da capogiro.

Quanto costa l'orologio di Fedez

All'apparenza sembra quasi un orologio giocattolo con un anonimo cinturino in plastica, un quadrante senza troppe pretese, nessuna pietra preziosa in vista. E invece no. Quello sfoggiato da Fedez negli ultimi giorni non è affatto un orologio "normale", come tanti altri in commercio. Si tratta invece di un gioiello esclusivo, una creazione di un brand famoso in tutto il mondo e che per i materiali di realizzazione e la tecnologia impiegata, costa una fortuna.

in foto: orologio Richard Mille RM 65–01 simile a quello di Fedez (fonte richardmille.com)

In alcuni video e foto recenti del rapper, al suo polso spicca un orologio con cinturino azzurro e quadrante nero. Si tratta di un modello firmato Richard Mille, il RM 65-01 per la precisione. Il prezzo? Decisamente poco accessibile, se non per pochi. Il costo sembrerebbe oscillare intorno ai 570mila euro come svelato su TikTok da un esperto, ma altri modelli della nota gioielleria hanno prezzi persino più alti. Non sono indicati sul sito ufficiale, ma online ci sono orologi che sfiorano il milione di euro.

in foto: orologi Richard Mille (fonte Ebay)

E ce n'è anche uno che lo supera. A ottobre, infatti, il marchio per celebrare lo smile ha prodotto 50 esemplari di un orologio sportivo realizzato con materiali preziosi e con emoji rifinite a mano nel quadrante. Acquistarlo richiederebbe una spesa pari a circa 1,25 milioni di euro.

in foto: Richard Mille RM 88 (fonte richardmille.com)

L'orologio di Fedez ha caratteristiche uniche e complesse. Il modello che possiede è stato realizzato dopo ben cinque anni di lavoro di progettazione e sviluppo. È un orologio sportivo altamente tecnologico e realizzato con materiali pregiati. La cassa, infatti, è costruita in Carbon TPT, materiale lavorato nello stabilimento di Richard Mille quasi indistruttibile eppure dotato di una leggerezza senza paragoni. La piastra di base e i ponti sono realizzati in titanio di grado 5, una lega rigida altamente impiegata nell'industria aerospaziale, aeronautica e automobilistica. Il bilanciere ad alta frequenza è capace di cronometrare fino a 1/10 di secondo con la massima precisione.

in foto: Fedez indossa Richard Mille RM 65–01

La storia di Richard Mille

La storia del brand fondato da Richard Mille (già Head of Watchmaking e CEO of Jewellery presso Mauboussin) comincia nel 2001, col debutto del RM 001 Tourbillon. Il marchio ha fatto la storia dell'orologeria affidandosi ai migliori esperti dell'orologeria svizzera, realizzando creazioni uniche dal punto di vista del design e della tecnologia.

Perché gli orologi Richard Mille costano migliaia di euro

Perché un orologio come quello di Fedez costa mezzo milione di euro? Tutti i modelli del brand sono opere d'arte futuristiche e il prezzo varia a seconda dei materiali utilizzati, delle caratteristiche tecniche e della tiratura. I modelli sono caratterizzati da un'estrema leggerezza ottenuta con materiali pregiati difficili da lavorare. Alcuni sono materiali addirittura provenienti dal mondo della Formula 1 e dell’industria aerospaziale. Inoltre offrono prestazione di alta precisione e alcuni sono impreziositi con oro e altri materiali che ne fanno lievitare il prezzo. Non a caso diverse celebrity hanno voluto firmare alcuni modelli: esiste quello di McLaren, quello firmato Pharrell Williams, Rafa Nadal, Ferrari e molti altri.