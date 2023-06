Chiara Ferragni ha un nuovo orologio: quanto vale il gioiello d’oro e diamanti Chiara Ferragni non ha mai perso la sua passione per i gioielli di lusso e lo ha dimostrato di recente, rivelando il nuovo orologio d’oro e diamanti che ha aggiunto alla collezione: ecco quanto vale.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è l'imprenditrice italiana più famosa al mondo: ha creato un vero e proprio impero che porta il suo nome, diventando la prima influencer della storia ad aver fatto un simile "salto di qualità". Non ha mai nascosto la sua passione per le griffe e per il lusso, anzi, mostra spesso con orgoglio la sua cabina armadio piena di abiti d'Alta Moda, di borse iconiche e di scarpe preziose. Ai gioielli riserva uno spazio particolare e, che siano stati acquistati personalmente o che le siano stati regalati, non importa, la cosa certa è che sono tutti davvero costosi. L'ultimo arrivato? Un orologio d'oro e diamanti che vale una fortuna: ecco chi lo ha firmato.

Chiara Ferragni e la passione per gli orologi di lusso

In quanti ricordano i Rolex più originali e costosi di Chiara Ferragni, da quello d'oro indossato in uno dei primi shooting premaman a quellodecorato con Topolino che ha sfoggiato spesso su Instagram? Nonostante gli anni che passano, non ha perso la passione per gli orologi di lusso, anche se, complice una collaborazione professionale alle spalle, sta puntando sempre più spesso sul brand Hublot. Dopo aver sfoggiato una "chicca" tempestata di diamanti nel 2021, ora ha mostrato il modello "nuovo arrivato" sui social. Ha fatto un primo piano su mano e polso, rivelando un meraviglioso watch della collezione Spirit of Big Bang, per la precisione il King Gold Diamonds.

Chiara Ferragni mostra il nuovo Hublot

Quanto vale il nuovo Hublot d'oro e diamanti

Il King Gold Diamons di Hublot è un modello a carica automatica e fornisce una riserva di ricarica di 50 ore. Il quadrante ha i contorni d'oro giallo, per la precisione si tratta dell'esclusiva lega King Gold realizzata col platino, la cui particolarità sta nella tonalità leggermente più calda rispetto al tradizionale 18 carati. Ha grandi lancette centrali che indicano ore, minuti e secondi, l'indicatore della data sul basso e da una serie di linee al posto dei colori. Il cinturino, invece, fonde ceramica high tech, gomma e carbonio. A contraddistinguerlo, inoltre, è una fila di scintillanti diamanti intorno al quadrante. Qual è il prezzo di questo orologio? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 32.900 euro (modello base) ma può essere personalizzato su richiesta a una cifra più elevata.