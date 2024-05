video suggerito

Fedez e la canzone su Chiara Ferragni: "Ho scritto versi educati, non butto mer*a sulla madre dei miei figli" Fedez, in un'intervista a La Stampa, ha spoilerato un'altra parte del testo di Sexy Shop, il nuovo singolo con Emis Killa che uscirà nelle prossime ore: si tratta di un nuovo attacco alla sua ex Chiara Ferragni.

A cura di Vincenzo Nasto

Fedez e Chiara Ferragni, 2024

Dopo Kim e Kanye in Paranoia Airlines e Seven, il brano con cui entrambi hanno collaborato con Caneda e J-Ax, mancano solo poche ore all'uscita di Sexy Shop, la terza traccia condivisa da Fedez ed Emis Killa. Solo lo scorso novembre i due avevano discusso sui social, menzionandosi in alcune storie e nei podcast (allora Muschio Selvaggio) sul caso Shiva e sull'ambiente "pericoloso" legato alla scena rap italiana. Poi, dopo alcuni ravvicinamenti, soprattutto dopo l'allontanamento avvenuto tra Fedez e la sua ex Chiara Ferragni, i rapporti sembrano essersi ripresi, quasi un tuffo nel passato per i due autori milanesi cresciuti al muretto. Un'antologia di come i due autori si siano già incrociati è contenuta nelle Zedef Chronicles. Ma proprio Chiara Ferragni ritorna al centro dell'attenzione, in questo brano, in cui viene citata.

L'attacco di Fedez nei confronti di Chiara Ferragni in Sexy Shop

Nell'intervista di Fedez a La Stampa, proprio l'autore ha anticipato una parte della sua strofa nel brano, aggiungendo anche altri dettagli, altri attacchi già presenti nella nota stampa del brano. Allora, il comunicato aveva svelato: "L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio". Un riferimento diretto all'imprenditrice che invece, questa volta, viene attaccata per le persone che la circondano. Come recita l'articolo, nella canzone ci sarebbe anche questa parte di testo: "Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita. Ho mani alle dita, perché farci del male è una fede nuziale con il foro d'uscita. Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita". Chiaro il riferimento allo staff di Ferragni, accusato sin dai primi giorni dell'allontanamento della coppia come uno degli elementi che aveva distrutto la serenità della coppia.

Fedez: "Non butto merda sulla madre dei miei figli"

Proprio Fedez, nell'intervista, tende a sottolineare quanto non voglia avere pietà delle persone che circondano sua moglie: "Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m**** sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stata attorno. Su di loro non ho pietà e non ne avrò in futuro". Durante l'intervista a Belve dello scorso aprile, Fedez aveva attaccato apertamente Fabio Maria Damato, general manager delle aziende di Chiara: "Ci tengo a dire una cosa indipendentemente dalla vicenda giudiziaria: Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo".