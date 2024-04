Fedez a Belve attacca Fabio Maria Damato: “Chiara Ferragni ha scelto di prendersi da sola la colpa”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

È andata in onda nella puntata di Belve di martedì 9 aprile l’attesissima intervista nella quale Fedez ha raccontato la sua versione dei fatti a proposito della separazione dalla moglie Chiara Ferragni. Di fronte a Francesca Fagnani che lo ha incalzato in merito alle ragioni che hanno determinato la fine del suo matrimonio, l’artista ha deciso di aprirsi come non era ancora mai accaduto dalla notizia della rottura.

La versione di Fedez sullo scandalo pandoro

“Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì”, ha ammesso l’artista a proposito dello scandalo che ha investito la vita privata e professionale di Chiara Ferragni, ritrovatasi indagata per truffa aggravata a causa dell’ormai celebre vicenda del pandoro realizzato in collaborazione con la nota azienda dolciaria. Ha quindi evidenziato come si sia trovato disarmato di fronte all'impossibilità di difendere la moglie:

Lei mi è stata vicina e io non l'ho fatto? Se è una gara a chi è più generoso, dico che mia moglie è stata più generosa di me. Ma va detto che io ho avuto un cancro e mia moglie è indagata per truffa. Perché mettere sullo stesso piano due cose che non centrano niente tra loro? Ho scoperto la questione Balocco quando è uscita. È ovvio che inizialmente io stesso non l’abbia presa benissimo. Ho una fondazione e posso dire serenamente che è stata controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo ed è emerso che quando faccio beneficenza io perdo soldi. Con LoveMi ho perso 1milione e 200mila euro. Quando scopro che quella cosa è stata gestita in questa maniera mi chiedo come sia possibile. Ho cercato di capire. Non voglio entrare nel merito ma voglio dire una cosa su Chiara. Io ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto stare male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso tu e non puoi nemmeno difenderti. Devi aspettare che un’altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. Io e mia moglie siamo diversi, io mi sarei difeso da subito. Ma non potevo difenderla. Queso ha contribuito a creare un clima non proprio disteso ma non è finita per questo.

Le accuse a Fabio Maria Damato, general manager delle aziende di Ferragni

Quindi Fedez ha attaccato apertamente Fabio Maria Damato, general manager delle aziende di Chiara: "Ci tengo a dire una cosa indipendentemente dalla vicenda giudiziaria: Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo".