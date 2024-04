video suggerito

Francesca Fagnani chiude Belve col gessato: quanto costa e chi ha firmato il tailleur Francesca Fagnani ha chiuso la quarta edizione di Belve con un elegante gessato. Per dare un tocco prezioso, ha aggiunto orecchini di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Francesca Fagnani chiude questa quarta edizione di Belve nel segno del successo: le interviste della giornalista si sono imposte come un programma di punta del palinsesto Rai, con ottimi ascolti e una crescente approvazione da parte del pubblico. Per il gran finale, la padrona di casa ha scelto di avere con sé in studio Francesca Pascale, Pero Chiambretti e Mara Maionchi. Look elegantissimo ma con un tocco trendy, per la conduttrice.

I look di Francesca Fagnani a Belve

Dietro i look di Francesca Fagnani a Belve c'è la stylist Claudia Scutti. Il debutto, nella prima puntata, è stato in total black, con un tubino firmato Schiaparelli. Ha proseguito, nelle scelte di stile, sempre confermando la sua predilezione per outfit di classe, capaci di bilanciare rigore, formalità e tendenza. Nella seconda puntata ha sfoggiato una candida tuta smoking di Alberta Ferretti. Poi è stata la volta del tailleur rosso fuoco RED Valentino fino al tubino di pelle della quarta puntata, una creazione di Versace.

Chi ha firmato l'outfit dell'ultima puntata

Per l'ultima puntata, la conduttrice si è affidata a Dolce&Gabbana. Della Maison italiana è il tailleur gessato della collezione Cammello composto da giacca doppiopetto con revers a lancia e pantaloni palazzo con tasche alla francese davanti e tasche a filetto. La giacca costa 2250 euro, i pantaloni hanno un prezzo di 895 euro sul sito ufficiale. Come sottogiacca, Francesca Fagnani ha optato per un gilet corto dallo scollo a V. Per finire, ha aggiunto un paio di eleganti décolleté nude con tacco alto.

Francesca Fagnani in Dolce&Gabbana

Quanto costano anelli e orecchini

Francesca Fagnani ha scelto nuovamente gioielli firmati Pasquale Bruni, brand che l'ha accompagnata non solo durante questa edizione del programma, ma anche nella precedente, nonché sul palco dell'Ariston, quando ha affiancato Amadeus nel 2023. Questo elemento non è passato inosservato a Striscia la Notizia, che ha acceso la polemica intorno ai rapporti tra la giornalista e il marchio, ipotizzando una collaborazione di natura commerciale deontologicamente scorretta.

Francesca Fagnani e Francesca Pascale

La conduttrice ha smentito categoricamente, specificando di aver ricevuto i gioielli esclusivamente in prestito, solo per esigenze di set, quindi per completare i look di scena e senza alcun compenso. Ha confermato questa versione anche l'ufficio stampa del brand, contattato da Fanpage.it. Per tutta risposta il programma di Antonio Ricci ha rinnovato le accuse verso la giornalista e si è espresso in merito anche l'Ordine, secondo cui ci sarebbe effettivamente stata una violazione del codice.

Anello Giardini Segreti

Gli orecchini di Pasquale Bruni dell'ultima puntata sono stati già sfoggiati da Francesca Fagnani in precedenza. Sono un prezioso modello in diamanti e oro bianco da oltre 45 mila euro. La conduttrice ha aggiunto anche due anelli della stessa linea, l'iconica collezione Giardini Segreti. L'inconfondibile anello in oro bianco e diamanti alla mano destra presenta otto foglie e costa 32 mila euro. Quello all'altra mano è un altro anello della stessa collezione.