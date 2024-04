video suggerito

Striscia la notizia rinnova le accuse contro Francesca Fagnani e rimanda a un video sponsorizzato con Vanity Fair Il programma di Canale 5 ha definito “Belva griffata” la giornalista che nel corso delle sue interviste ha sfoggiato gioielli firmati Pasquale Bruni per un valore di 100mila euro. Le giustificazioni della conduttrice non hanno convito il telegiornale satirico di Mediaset che ha riportato in luce una clip realizzata per Vanity Fair. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Fagnani

I look sfoggiati da Francesca Fagnani a Belve continua a essere oggetto di discussione. Striscia la notizia ha dedicato un servizio sul costo della mise della conduttrice, facendo emergere che per la terza puntata del programma in onda su Rai 2 il mercoledì sera aveva sfoggiato una parure di gioielli Pasquale Bruni da 100mila euro. Il programma di informazione satirico diretto da Antonio Ricci ha fatto notare che l'articolo 10 del Testo unico dei doveri del giornalista vieta a questi di prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie. Francesca Fagnani ha risposto alle accuse pubblicando una lettera su Dagospia dove ha spiegato che non riceve alcun vantaggio e non percepisce alcun compenso e che questi gioielli vengono indossati solo per l'intervista e poi resi al marchio. Fatto confermato anche dall'ufficio stampa di Pasquale Bruni contattato da Fanpage.it. Il programma di Canale 5 torna alla carica e interpella di nuovo la giornalista.

Francesca Fagnani fermata da Striscia la notizia

Il video sponsorizzato con Vanity Fair

Secondo Striscia la notizia, le giustificazioni fornite da quella che viene definita "Belva sponsorizzata" non avrebbero fondamento e riporta in luce un servizio per la rivista Vanity Fair pubblicato a maggio 2023, copertina corredata da un video dove la giornalista afferma: "Sto indossando gioielli di Pasquale Bruni, mi hanno accompagnata a Sanremo e per questa edizione di Belve. Hanno una personalità fortissima, sono sensuali, rock, molto femminili e hanno un legame con la natura". Il programma di Mediaset riporta che i preziosi venivano inquadrati e che la clip riportasse la dicitura "Partnership pubblicizzata realizzata con Pasquale Bruni". Il video avrebbe anche ricevuto un commento recante cuore e fiore dal profilo Instagram di Francesca Fagnani. La giornalista, secondo quanto riportato dal tg di Canale 5, sosterrebbe che "tantissimi giornalisti professionisti sono contrattualizzati con brand". Striscia la notizia le chiede di fare i nomi.