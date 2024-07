Come evitare le truffe quando si prenota una vacanza online

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono sempre di più coloro che preferiscono organizzare la vacanza da soli piuttosto che affidandosi alle classiche agenzie di viaggio (che il più delle volte aggiungono al prezzo degli elevati costi di commissione), l'unico piccolo inconveniente è che si rischia di andare incontro a delle truffe. Frodi di carte di credito, strutture inesistenti o fatiscenti o phishing sui social media: ogni anno sono moltissimi coloro che si ritrovano a dover fronteggiare cose simili dopo aver prenotato online. Stando al Report 2023 delle attività della Polizia Postale, solo lo scorso anno i tentativi di truffa sul web in Italia sono cresciuti del 6%, provocando frodi di denaro pari a 137 milioni di euro. È proprio per andare incontro ai viaggiatori meno esperti che la Polizia di Stato ed Airbnb hanno collaborato per stilare una serie di consigli da seguire per evitare le truffe online: ecco cosa bisogna fare quando si prenota da soli una vacanza.

A quali siti affidarsi per prenotare vacanze online

Con l'avvicinarsi delle ferie sono moltissimi coloro che prenotato una vacanza all'ultimo minuto pur di non rimanere in città, peccato che spesso la fretta e la frenesia favoriscano la distrazione e dunque le truffe. Come fare per evitarlo? Innanzitutto è fondamentale controllare il sito web a cui ci si sta affidando, diffidando dai link contenuti nelle mail pubblicitarie ricevute da mittenti sconosciuti. Meglio, invece, fare riferimento ai canali ufficiali delle maggiori piattaforme di prenotazione. Sono da analizzare attentamente, inoltre, le offerte troppo convenienti: il più delle volte potrebbero essere delle bufale, soprattutto quando richiedono una caparra come garanzia. In casi come questi è consigliabile prendersi il tempo necessario per fare tutte le verifiche su voli, strutture e soggiorni proposti.

Come verificare se la struttura è affidabile

La maggior parte delle piattaforme di prenotazione di viaggi, da quelle che si occupano solo di hotel a quelle riservate ai voli, non consentono mai il pagamento con bonifico bancario, criptovalute o carte regalo, dunque, nel caso in cui venisse richiesta una modalità simile, probabilmente ci si trova di fronte una truffa. Meglio, invece, usare la carta di credito o una carta di debito (l'ideale sono le varianti temporanee o ricaricabili all'occorrenza). È fondamentale, infine, controllare le recensioni lasciate dai viaggiatori alle strutture che si stanno prenotando e mettersi in contatto con l'host prima di dare il via al viaggio, così da comunicargli l'orario di arrivi e da soddisfare ogni tipo di dubbio: in questo modo si avranno tutte le informazioni necessarie prima ancora di partire.