video suggerito

Cosa c’è di vero nei consigli infallibili che si leggono sui social per risparmiare sui prezzi dei voli I trucchi per risparmiare sui voli proposti sui social dai travel influencer funzionano davvero? Ecco cosa c’è di vero nei loro trick e cosa, invece, è solo un fake. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vi siete mai imbattiti in video e reels di travel influencer che spiegano come fare per viaggiare davvero low-cost? Sui social sono moltissimi coloro che riescono a diventare virali facendo leva sui turisti che vogliono risparmiare sui prezzi dei voli, peccato solo che nella maggior parte dei casi i loro trick si rivelino inefficaci nella "vita reale". Prenotare durante la notte, scegliere un volo che parte nel primo pomeriggio o utilizzare una VPN straniera in fase di ricerca: ecco quali sono i trucchi che funzionano davvero e quelli che, invece, sono solo dei fake "acchiappa-like".

Il trucco della VPN straniera non funziona

Sulla carta il trucco della VPN straniera potrebbe avere senso: i prezzi dei voli non sono fissi ma vengono influenzati da diversi fattori, primo tra tutti la posizione del viaggiatore (dunque dal costo della vita locale), e potrebbero essere più bassi in un paese piuttosto che in un'altro. Basta però fare un rapido test per capire che localizzarsi in un punto diverso tramite VPN non ha alcun impatto sui costi. Certo, naturalmente esistono delle eccezioni, ma nella media i prezzi rimangono identici a prescindere dal luogo in cui ci si trova.

Fare ricerche con date flessibili

Tra i trucchi utili per risparmiare sui voli c'è usare la ricerca con date flessibili: i siti di tutte le compagnie aeree propongono questo servizio, mostrando la tariffa più conveniente di ogni mese. Ovviamente il trick risulta efficace quando si gode di una particolare flessibilità in fatto di date ma è utilissimo anche in caso di giorni fissi. In questi casi, infatti, si ha una panoramica totale dei prezzi e si può scegliere il weekend più economico.

Leggi anche La Porta del Paradiso a Bali: il luogo più fotografato al mondo in realtà è un fake

Navigare in incognito: pro e contro

Spesso quando si trova un volo al prezzo desiderato ma non si è ancora convinti dell'acquisto, viene consigliato di usare la navigazione in incognito per continuare a monitorarlo. Il motivo? Una comune ricerca lascerebbe "tracce" sul web attraverso i cookies, provocando un conseguente aumento dei prezzi (l'algoritmo delle compagnie aeree farebbe tutto in automatico, così da spingere i potenziali acquirenti a non tentennare: se si completa l'acquisto in breve tempo, si otterrà anche il minor prezzo). La verità, però, è che il prezzo del volo varia in base alla domanda e all'offerta e non in base alla cronologia di navigazione: se si faranno diverse prenotazioni dello stesso aereo nel giro di pochi minuti, allora il costo aumenterà all'istante.

I portali per la ricerca dei voli sono utili?

Sul web sono moltissimi i portali per la ricerca dei voli online che mettono a confronto i prezzi delle diverse compagnie, mostrando le tariffe più convenienti. Sebbene in alcuni casi sono utilissimi per fare affari, spesso non mostrano le opzioni più economiche disponibili. L'ideale, dunque, è individuare meta e giorni del viaggio e fare riferimento al sito ufficiale della compagnia, dove le possibili offerte appariranno in modo immediato.

Esiste un "giorno magico" in cui viaggiare?

Stando ai consigli dei travel influencer, viaggiare il martedì o il mercoledì è l'ideale per chi vuole risparmiare e il motivo è molto semplice: in quei giorni i voli sono meno richiesti, dunque più economici. Non sempre, però, questo trucco funziona: le tariffe variano semplicemente in base alla richiesta, dunque le offerte possono comparire in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora. L'unica cosa che si può fare per spendere poco è avere una certa flessibilità nell'orario e nel giorno del viaggio.

Il consiglio che funziona davvero

L'unico consiglio che funziona davvero? Prenotare con largo anticipo, ottenendo così la tariffa più conveniente. Di solito le compagnie aeree low-cost offrono un numero limitato di posti a prezzi stracciati, solo che registrano il sold-out in pochissime ore. Da quel momento in poi le cifre proposte tenderanno gradualmente ad aumentare fino al giorno della partenza. Il trucco per usufruire delle prime offerte? Semplicemente bisogna monitorare la tratta d'interesse molti mesi prima del viaggio, magari individuando anche i giorni in cui si vorrebbe partire, e prenotare immediatamente quando il prezzo sarà quello desiderato.