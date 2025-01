video suggerito

Qual è il mese migliore per prenotare i voli (e risparmiare) Volete concedervi una vacanza ma senza spendere troppo? Potete risparmiare sui voli: ecco qual è il mese ideale per prenotare i viaggi aerei.

A cura di Valeria Paglionico

È sempre il momento buono per concedersi un viaggio fuori città ma in alcuni momenti dell'anno risulta difficile affrontare le spese extra previste da una vacanza, dal pagamento di un alloggio mediamente vivibile ai pranzi e alle cene fuori a base di piatti tipici. Su cosa si può risparmiare? Sul volo, dato che esistono una serie di piccolo trick da usare durante la prenotazione. Qual è, ad esempio, il mese dell'anno in cui i prezzi aerei risultano essere più bassi? Ecco il parere degli esperti.

Con quanto anticipo vanno prenotati i voli

I ricercatori di Which?, noto sito britannico dedicato ai viaggi e ai consigli a tema, hanno condotto una serie di analisi sui voli, stabilendo qual è il mese dell'anno migliore per prenotare un viaggio. Stando ai dati, per risparmiare sul prezzo dell'aereo di andata e ritorno sarebbe bene fare l'acquisto con 5/6 settimane di anticipo (e non prima), dunque a poco più di un mese dalla partenza presunta. Questo trucco funzionerebbe anche con le destinazioni popolari come le città europee più rinomate al mondo, da Barcellona a Berlino, solitamente prese letteralmente d'assalto dai turisti.

I periodo dell'anno in cui i voli sono economici

Naturalmente i prezzi dei voli variano a seconda di quello che viene considerato il periodo di alta stagione della destinazione. Le città considerate "super natalizie", ovvero che registrano boom di prenotazioni quando vengono allestiti i mercatini, diventano meno richieste alla fine delle feste. Amsterdam, Cracovia, Parigi, Praga, Budapest, Berlino: queste sono solo alcune delle città in cui conviene volare a gennaio, mese in cui i prezzi aerei sono molto bassi. Stessa cosa vale per le capitali Atene e Dublino. Chi intende concedersi una vacanza marittima a Nizza o Maiorca farebbe bene a prenotare rispettivamente a novembre e a marzo, mentre per Lisbona bisogna aspettare dicembre. Diverso, invece, è il caso delle mete oltreoceano: per New York conviene prenotare per metà marzo, per Sydney e Bangkok settembre.