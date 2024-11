Quali sono il giorno e il mese migliori per viaggiare in aereo secondo gli esperti

video suggerito

A dicembre c'è chi comincia a pensare a quando prenotare qualche fuga durante l'anno. Programmare qualche weekend oppure piccole vacanze ci dà quella scarica di emozione e felicità che solo un viaggio può regalare. Purtroppo, però, sopratutto per quanto riguarda i voli, è diventato sempre più complesso trovare un'offerta o un volo a poco prezzo. Scopriamo quindi quali sono i mesi migliori dell'anno e i giorni migliori della settimana per volare e risparmiare.

Qual è il giorno migliore della settimana per volare

I giorni migliori della settimana per volare sono martedì e venerdì, secondo gli esperti. Secondo Kayak, uno dei portali più rilevanti del settore travel, le tariffe più economiche sono tendenzialmente quelle a metà settimana: il martedì e il mercoledì sono spesso i giorni più convenienti per partire e tornare a casa, perché non vengono scelti né da chi viaggia per lavoro né da coloro che si muovono per piacere. Rachel Mumford di Kayak UK ha dichiarato a Condé Nast Traveler che per i due motivi appena citati "le compagnie tendono ad abbassare i prezzi per riempire i posti". A livello di praticità, per poter sfruttare tutto il weekend, il giorno migliore rimane ovviamente il venerdì.

Il mese migliore per volare e spendere meno

Tra i mesi migliori per acquistare un biglietto aereo ci sono sicuramente gennaio e febbraio, anche per via del calo della richiesta che caratterizza il mese di dicembre. Il mese migliore per viaggiare rimane ottobre: l'alta stagione è passata, le belle giornate sono ancora frequenti in tanti Paesi europei e i voli sono accessibili, come sottolinea Paul Charles, ex direttore della compagnia aerea Virgin Atlantic. Da evitare, però, l'ultima settimana di ottobre, quando in molti Paesi anglosassoni si tengono le vacanze di metà quadrimestre e molte persone tendono a viaggiare.