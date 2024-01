Quando comprare un biglietto aereo: c’è un mese e un giorno per trovare l’offerta migliore I mesi per compare un volo scontato sono, secondo le analisi, gennaio e febbraio, vista l’altissima richiesta a dicembre. Il momento migliore invece è o martedì molto tardi o mercoledì abbastanza presto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Ci sono due certezze per i voli aerei: la prima è che possono essere prenotati con un anno di anticipo, la seconda è che la tariffa cambierà fino all'ora del decollo. E qui entra in gioco il tempismo. Non è solo fortuna, per comprare biglietti aerei scontati serve anche strategia. Il prezzo non cambia casualmente, le oscillazioni sono il prodotto di un algoritmo che le compagnie aeree utilizzano per massimizzare i loro profitti. Il costo infatti cambia costantemente in base alla domanda, al numero di posti disponibili, e ai tempi di prenotazione. Ci sono delle regole base da seguire per risparmiare sui voli, per prenotare un viaggio nazionale, per esempio, bisogna guardare uno o due mesi prima, per gli internazionali è meglio prenotare dai sei agli otto mesi. Ma non solo. Le analisi dell'andamento dei prezzi mostrano che il costo dei biglietti dipende anche dal mese, dal giorno della settimana, e dall'ora d'acquisto. Il momento migliore è subito dopo le feste, chi vuole risparmiare deve guardare quindi e a gennaio o a febbraio, possibilmente a metà mese, e nella notte tra mercoledì e martedì.

Dopo la pandemia, nel 2022 le tariffe aeree sono aumentate, la tendenza è continuata nel 2023. Secondo Kayak però il 2024 è l'anno giusto per prenotare un viaggio, i biglietti degli aerei nazionali diminuiranno del 16% rispetto al 2023. Eppure non è così semplice trovare voli aerei a prezzi scontati, seguendo alcune regole strategiche però si può risparmiare sui viaggi.

Quando acquistare un biglietto aereo

I mesi per compare biglietti aerei scontati sono, secondo le analisi, gennaio e febbraio, vista l’altissima richiesta di voli a dicembre. Seguono marzo e settembre, in terza e quarta posizione. Il momento migliore invece è o martedì molto tardi o mercoledì abbastanza presto, bisogna anche valutare il fuso orario in cui ha sede la compagnia aerea.

Il motivo è semplice, la maggior parte dei biglietti a tariffa bassa vengono messi in vendita il ​​lunedì, e poche persone tendono a prenotare i voli all'inizio della settimana. Quindi l'algoritmo registra una domanda bassa per 24 ore e riduce la tariffa per stimolare i clienti a comprare. A metà settimana invece più persone consultano i siti, acquistano biglietti aerei, e i costi salgono di nuovo. Non solo. La domanda, e quindi il prezzo, è più alta a inizio mese, quando di solito arriva lo stipendio, quindi il consiglio è di prenotare a metà gennaio o a metà febbraio.

Le regole per risparmiare sui biglietti aerei

Il tempismo è fondamentale, ma ci sono anche altri trucchi per risparmiare sul volo aereo. Per prima cosa controllare più volte il prezzo del biglietto, monitorando il costo è più semplice capire in quali momenti del mese o della settimana conviene prenotare, a volte invece basta cambiare l'aeroporto di arrivo o di partenza, per valutate offerte più basse.

La regola d'oro prevede di non prenotare mai nei periodi di punta, i voli tendono ad essere più cari nell'alta stagione, per esempio durante le vacanze di Natale, Capodanno, o ferragosto. Il motivo è sempre lo stesso: l'aumento della domanda. In questi casi prenotare in anticipo può influire sul prezzo. Non solo, per ogni destinazione ci sono delle finestre di prenotazione che oscillano tra i due e i dieci mesi. Il prezzo dei voli nazionali inizia ad aumentare circa 21 giorni prima della partenza, mentre quello dei voli internazionali 28 giorni, meglio prenotare con un anticipo di almeno tre o quattro mesi. Per risparmiare è infine sempre utile controllare anche le offerte last minute, comprare all’ultimo momento non è vantaggioso, può capitare però che le compagnie aeree lancino sconti dell'ultimo minuto.