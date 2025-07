“Hai spento i motori? No”, il dialogo tra piloti prima dello schianto Air India: sospetto difetto agli interruttori

La conversazione tra i piloti del volo Air India precipitato ad Ahmedabad, registrata dalla scatola nera, conferma il momento di confusione a bordo del Boeing 787 Dreamliner negli attimi immediatamente precedenti all’incidente aereo. Gli interruttori del carburante sono passati a “off” uno dopo l’altro in un secondo, i piloti li hanno riaccesi in dieci secondi ma era troppo tardi.

“Perché hai spento i motori? Io non l’ho fatto”, è il dialogo tra i due piloti poco prima dello schianto del volo Air India precipitato ad Ahmedabad il 12 giugno scorso e costato la vita a 260 persone. La conversazione, registrata nella cabina di pilotaggio dalla scatola nera ora analizzata da chi sta conducendo le indagini sul disastro aereo, conferma dunque il momento di confusione a bordo del Boeing 787 Dreamliner negli attimi immediatamente precedenti all’incidente.

Un dialogo che conferma anche che gli interruttori di controllo del carburante del volo Air India erano effettivamente spenti subito dopo il decollo, come era emerso dalle prime indiscrezioni, ma che al contempo fa ipotizzare un’anomalia all’impianto e a un potenziale difetto del dispositivo di blocco dell'interruttore di controllo del carburante.

Interruttori del carburante sono passati da "run" a "cutoff" in un secondo

Il rapporto preliminare stilato dall'Aircraft Accident Investigation Bureau dell'India afferma che gli interruttori sono passati da "run" a "cutoff" uno dopo l'altro, con un intervallo di un secondo dopo che l'aereo ha raggiunto una velocità di 180 nodi. Questo ha spento di colpo i motori facendo perdere quota al velivolo in maniera repentina mentre era in fase di decollo.

In quel momento c'è stata una evidente confusione sulla situazione tra i piloti nella cabina di pilotaggio. "Nella registrazione vocale della cabina di pilotaggio, si sente uno dei piloti chiedere all'altro perché abbia interrotto il volo, l'altro pilota ha risposto di no" si legge nel rapporto.

Sono passati circa 10 secondi prima che i piloti riattivassero entrambi gli interruttori del carburante ma l’enorme aereo a quel punto non è riuscito a recuperare la spinta abbastanza velocemente precipitando di pancia su un ostello per studenti di medicina poco fuori dall’aeroporto di Ahmedabad. Dopo 10 secondi dalla riaccensione dei motori, uno dei piloti ha gridato alla radio "Mayday mayday mayday" ma era troppo tardi.

La precedente segnalazione di guasto agli interruttori sui Boeing 737

Il rapporto preliminare dell'AAIB non ha raggiunto conclusioni definitive sui fattori che hanno portato all'incidente, né sul motivo per cui gli interruttori del carburante potrebbero essere stati disattivati ma ha sottolineato che nel 2018 la Federal Aviation Administration (Faa) statunitense aveva emesso un bollettino informativo in merito al "potenziale disinserimento del dispositivo di blocco dell'interruttore di controllo del carburante" su un altro tipo di velivolo, il Boeing 737, segnalato dai vari piloti.

Il rapporto afferma che il meccanismo di bloccaggio però era simile su vari modelli Boeing, inclusi alcuni 787 e che Air India non ha mai ispezionato gli interruttori dei suoi aerei perché le ispezioni suggerite dall'avviso della FAA non erano obbligatorie.