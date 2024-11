video suggerito

I consigli di viaggio degli assistenti di volo: come organizzare una vacanza comoda ed economica Chi meglio di un assistente di volo conosce i trucchi per rendere una vacanza perfetta? Ecco quali sono i consigli da seguire per organizzare un viaggio comodo ed economico.

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare è meraviglioso ma spesso, tra aeroporti affollati, ritardi aerei e piccoli inconvenienti dell'ultimo minuto, può rivelarsi un'esperienza non poco stressante. In questo periodo dell'anno, quello che precede le feste di Natale, sono milioni i turisti che si mettono in volo per andare alla scoperta del mondo ma in pochi sanno che esistono dei piccoli "trucchi" per rendere la vacanza ancora più bella. A condividere una vera e propria "guida per sopravvivere in viaggio" sono stati gli assistenti di volo americani: ecco quali sono i loro consigli per evitare ogni tipo di intoppo durante un weekend fuori porta o una più lunga "fuga dalla realtà".

Come scegliere scali e coincidenze per evitare di perdere il volo

Hunter Smith-Lihas, assistente di volo residente in Florida, è stato intervistato dalla CNN e ha rivelato alcuni piccoli segreti per rendere un viaggio perfetto. Innanzitutto secondo lui è fondamentale lasciarsi un "giorno di margine" tra il volo e l'evento, visto che (soprattutto in inverno) potrebbero verificarsi ritardi o cancellazioni dovute alle condizioni meteorologiche. In caso di scali sarebbe bene distanziare le coincidenze di almeno 90 minuti, così da evitare che un possibile ritardo o un intoppo ai controlli di sicurezza possano rovinare l'intera vacanza. Una cosa da non fare quando si hanno molte ore di scalo? Andare alla scoperta della città nell'attesa del volo successivo: solitamente si perde solo tempo tra i trasferimenti vari, rischiando di tornare troppo tardi in aeroporto.

I trucchi per prenotare voli low-cost

Come trovare un'offerta last minute? Secondo l'assistente di viaggi è necessario innanzitutto prenotare sul sito ufficiale della compagnia aerea e non attraverso piattaforme esterne (che il più delle volte aggiungono i costi di commissione). Per prenotare dei voli economici bisognerebbe evitare i giorni e gli orari di punta, preferendo le partenze durante la settimana nelle prime ore del mattino oppure dopo le 20. È fondamentale, inoltre, controllare la data di scadenza del passaporto o della carta di identità con un certo anticipo, mentre per evitare possibili ritardi sarebbe bene partire col primo volo della giornata. Se possibile, è preferibile viaggiare leggeri senza il bagaglio da imbarcare, così da non ritrovarsi nelle lunghe code per il check-in.