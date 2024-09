Quali sono i due giorni della settimana in cui i voli sono vuoti e costano poco

video suggerito

Avete intenzione di organizzare un viaggio e andate alla ricerca di qualche trick per risparmiare? Se non avete a disposizione codici sconto, gift card e promozioni, potete puntare su alcuni piccoli trucchi da usare per pagare meno i voli, basta semplicemente prenotare in specifici giorni della settimana, quando non solo gli aerei sono praticamente vuoti ma i prezzi dei biglietti proposti sono anche bassissimi: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione e i risultati ottenuti dall'analisi dei documenti interni di una serie di compagnie aeree tradizionali e low-cost.

I giorni della settimana in cui si viaggia meno

Quali sono i giorni in cui gli aerei che viaggiano per l'Europa risultano più vuoti? Il martedì e il mercoledì e a rivelarlo è stata un'analisi "incrociata" tra i dati della Iata (l’associazione internazionale delle aviolinee) e i documenti interni e privati di una decina di compagnie aeree tradizionali ed economiche. I risultati sono stati raggiunti dopo un'attenta valutazione del cosiddetto "load factor" dei voli, ovvero la percentuale di sedili venduti su ogni volo. Nei giorni centrali della settimana i turisti sono meno rispetto ai weekend, mentre, il contrario, il lunedì e il venerdì sono i giorni con maggior numero di partenze (in media 12.000). Molto gettonata anche la domenica, scelta soprattutto da chi si sposta per motivi di lavoro o di studio.

Quando prenotare un volo per risparmiare

La cosa che in pochi sanno è che quando un velivolo risulta quasi vuoto a poche ore dalla partenza, i prezzi vengono drasticamente modificati: la tariffa proposta viene abbassata nella speranza di attirare più clienti e non far partire il volo con pochissimi passeggeri a bordo. Il periodo dell'anno in cui i voli sono meno richiesti (e dunque più economici)? Nel mese di ottobre, per la precisione in questo 2024 nella settimana tra i 7 e il 13. A questo punto, dunque, non resta che testare questa teoria e godersi un viaggio davvero low-cost e soprattutto poco affollato.