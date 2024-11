video suggerito

Voli per Natale 2024, quando è meglio prenotarli e quali sono le mete low cost per un viaggio a dicembre Volete organizzare un viaggio invernale durante le feste di Natale 2024? Ecco tutti i trucchi e i consigli da seguire per risparmiare sui voli, per capire quali sono le mete economiche e per trovare delle offerte low-cost super convenienti.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione del periodo delle feste di Natale 2024 per organizzare un viaggio invernale? Che si voglia approfittare dei numerosi giorni rossi in calendario o che si intenda semplicemente trascorrere il Capodanno lontani dalla solita routine quotidiana, non importa, l'unica cosa certa è che sono moltissimi coloro che approfittano proprio di questo momento per concedersi una vacanza. L'unico piccolo "inconveniente" è che con l'avvicinarsi della data della partenza i prezzi dei voli raggiungono cifre da capogiro. Per fortuna esistono dei piccoli trick per risparmiare e per accaparrarsi delle offerte low-cost: ecco quali sono i periodi migliori per prenotare, i trucchi e i consigli per capire quali sono le mete più economiche in cui andare.

Quando costano meno i voli per Natale 2024: consigli e trucchi per prenotare

Per organizzare una vacanza natalizia all'insegna del low-cost è necessario partire dal volo, che va prenotato con un certo anticipo se non si vogliono spendere cifre eccessive. L'ideale sarebbe programmare tutto oltre un mese prima della partenza ma in alternativa basta non superare il 9 dicembre per fare l'acquisto: prima di questa data, infatti, si riesce a risparmiare anche un 15% sul viaggio.

Vienna

Sarebbe bene, inoltre, puntare tutto su un volo che parte nei giorni feriali e non nel weekend, dagli aeroporti di grandi città come Napoli, Roma o Milano e preferibilmente in orari per convenzione "scomodi", dunque tra le 5-6 del mattino oppure dopo le 20. Come "ultima spiaggia" si possono aspettare anche le offerte del Black Friday, anche se, trattandosi di sconti limitati, è necessario arrivare con le idee chiare sul periodo in cui partire e sulla meta da visitare.

Lapponia

Le 7 mete economiche dove viaggiare a Natale

Stando alle offerte del momento, i voli più economici per Natale e Capodanno sono quelli verso Spagna, Francia, Polonia e Romania, tutte mete che durante il periodo delle feste diventano letteralmente magiche tra mercatini a tema e strade illuminate.

Mercatini di Natale a Budapest

Coloro che vogliono risparmiare non solo sul viaggio ma anche su cibo e spese quotidiane farebbero bene a optare per i paesi dell'Est Europa, dall'Ungheria alla Repubblica Ceca, fino ad arrivare alla Bulgaria, tutti Stati che da sempre sono famosi per i loro prezzi super economici. A questo punto, dunque, non resta che armarsi di tanta pazienza e mettersi alla ricerca del proprio viaggio natalizio ideale.

Bruxelles