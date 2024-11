video suggerito

Voli per Capodanno 2025, quando prenotare per risparmiare e quali sono le mete low cost il 31 dicembre Volete partire per il Capodanno ma senza spendere troppo? Durante il periodo delle festività dicembrine i prezzi dei voli si innalzano, dunque sarebbe bene prenotare il viaggio con almeno un mese di anticipo: ecco i consigli e i trucchi per trovare le tariffe e le offerte più convenienti.

A cura di Valeria Paglionico

Quale migliore occasione del Capodanno per organizzare un viaggio? Che si voglia approfittare dei giorni di ferie legati alle festività o che si intenda cominciare il nuovo anno "col botto", non importa, l'unica cosa certa è che trascorrere la notte del 31 dicembre lontani da casa è il sogno di tutti. L'unico piccolo "inconveniente"? Durante il periodo delle festività dicembrine i prezzi dei voli per Natale e Capodanno si innalzano. Per trovare delle tariffe low-cost sarebbe bene anticiparsi di oltre un mese e puntare su delle mete "convenienti", da Valencia in Spagna a Danzica in Polonia (solitamente i voli per i paesi freddi costano un po' in meno rispetto a quelli che portano in luoghi esotici). Ecco tutti i trucchi e i consigli per risparmiare sui voli di Capodanno 2025, le tariffe e le offerte più convenienti e le mete più economiche in cui andare.

Quando si abbassano i costi dei voli per Capodanno? I consigli per prenotare

Per trascorrere il Capodanno lontano da casa è necessario muoversi con un certo anticipo: prima vengono prenotati i voli, più si risparmia. Il momento ideale per mettersi alla ricerca del viaggio perfetto sarebbe 52 giorni prima della partenza, dunque poco più di un mese prima del "momento X", quando le compagnie aeree propongono delle tariffe più economiche nel tentativo di riempire il velivolo in poco tempo.

Valencia

Da analizzare, anche gli scali in piccoli aeroporti, che spesso permettono di raggiungere la destinazione finale con poche decine di euro (anche se il viaggio viene prolungato di qualche ora). Per il resto, l'ideale sarebbe individuare una specifica location e tenere costantemente sotto controllo le tariffe offerte (magari cominciando a prenotare solo l'andata o solo il ritorno quando il prezzo scende di molto).

Mercatini di Natale a Danzica

Dove passare il Capodanno 2025? Le 7 mete low-cost

Se si vuole risparmiare sui voli per Capodanno, vanno evitate le mete esotiche, da Tenerife a Sharm el Sheik, fino ad arrivare alla Thailandia, visto che i prezzi dei viaggi in prossimità del 31 dicembre salgono alle stelle. L'unico espediente che permette di cominciare l'anno al caldo è organizzare una vacanza lunga, partendo dunque a ridosso o poco prima del Natale.

Uno scorcio di Bucarest

Attualmente i voli da Milano più economici sono quelli verso Danzica, in Polonia, raggiungibile con meno di 70 euro. Se si possono spendere 100 euro, invece, si può puntare su Bucarest, in Romania, o su Valencia, in Spagna. Se si parte da Roma, invece, la meta più conveniente è Nizza, che si può raggiungere con meno di 100 euro se si passa fuori tutto il weekend di Capodanno.

Tirana

In alternativa con 150 euro si può trascorrere l'ultimo fine settimana dell'anno Tirana, la capitale dell'Albania, oppure con circa 200 euro si può volare a Madrid o Parigi. Per coloro che si imbarcano dall'aeroporto di Napoli, la tariffa più conveniente del momento è quella del volo diretto A/R per Valencia: per raggiungere la città spagnola bastano circa 160 euro.

Parigi