Il metodo per pagare meno un volo che le compagnie aeree combattono: cos'è e come funziona lo skiplagging Il trucco dello skiplagging permette di risparmiare soprattutto sui voli intercontinentali, spesso i più costosi. Come funziona la tecnica che ha spinto le compagnie aeree a vietarla.

A cura di Arianna Colzi

Mentre i prezzi dei voli continuano a salire, in molti sono già alla ricerca dell'offerta per Capodanno o addirittura per la prossima estate. Prima di riuscire a trovare l'offerta per un viaggio, poi, è necessario passare ore e ore a monitorare e cercare i prezzi più economici, l'aeroporto più comodo, gli orari migliori e altre centinaia di variabili. L'ultima tendenza a tema travel è lo skiplagging o hidden-city flying (volare in città nascosta) : una soluzione ottimale per riuscire a volare in Paesi lontani spendendo molto meno. Le compagnie aeree, però, stanno cercando di contrastare questo trucchetto.

Come funziona lo skiplagging

Lo skiplagging o hidden-city flying consiste nell'acquistare un volo con scalo nella città di destinazione per poi saltare l'ultima parte del volo, la coincidenza. Molti viaggiatori ricorrono a questa tattica perché spesso si rivela più economica dell'acquisto di un volo diretto. Il nome di questo piccolo trick deriva dall'omonimo sito web di Aktarer Zaman, giovane ingegnere appassionato di tecnologia, che ha fondato nel 2013 Skiplagged.com per aiutare i viaggiatori a individuare queste offerte. Negli ultimi 12 mesi, stando a quanto Zaman ha raccontato al New York Times più di 12 milioni di persone hanno usufruito del suo sito web per scovare queste offerte.

Nel frattempo, però, le compagnie aree stanno cercando di correre ai ripari: lo skiplagging è vietato dalle compagnie aeree e spesso i viaggiatori che cercano di mettere in atto questo trucchetto vengono puniti. Talvolta, vengono persino citati in giudizio. United Airlines, American Airlines e Southwest Airlines hanno citato in giudizio la società e il sito di Zaman.

Le compagnie aeree operano secondo il modello hub-and-spoke, ovvero un modello di sviluppo della rete degli aeroporti e delle compagnie aeree costituito da uno scalo dove si concentra la maggior parte dei voli. Aktarer Zaman ha scoperto che i prezzi dei voli vengono calcolati in base al mercato e non all'effettiva distanza. Per questo ha deciso di creare un programma che potesse aiutare i viaggiatori a trovare le tariffe in modo pratico, veloce ed efficiente.

Come nasce il termine skiplagged

Molto noto negli USA ma meno in Italia, il termine skiplagging, inventato da Aktarer Zaman, in realtà deriva dalla sorella minore e da Selena Gomez. In un tweet del 2013 la cantante statunitense si lamentava del jet lag dovuto ai molti voli che prendeva. La sorella 13enne di Zaman gli suggerì il termine skiplagging perché tante persone avrebbero volentieri fatto a meno di prendere coincidenze. Il sito progettato da Zaman non si occupa direttamente della vendita dei biglietti ma aiuta i viaggiatori a scoprire trucchetti per risparmiare, informarsi e confrontare i prezzi.

Secondo Zaman, non c'è alcun danno alle compagnie aeree, anzi, perché solo con il trucco di skiplagging le persone riescono a comprare un volo che altrimenti non si sarebbero potute permettere. Ovviamente, il modo per evitare la diffusione di hacks come questo è ridurre i prezzi delle tariffe aeree.