I gioielli di Francesca Fagnani a Sanremo 2023 valgono oltre 100mila euro Francesca Fagnani è stata la protagonista indiscussa della seconda serata del Festival di Sanremo 2023. Ha affiancato Amadeus sul palco dell’Ariston, incantando con tre diversi look principeschi e scintillanti. Non ha rinunciato ai preziosi gioielli di diamanti: ecco quanto valgono i suoi orecchini, anelli e bracciali.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la 73esima edizione del Festival di Sanremo, ieri sera è andata in onda la seconda serata e ancora una volta è stata un successo. Al di là delle esibizione dei 14 Big e degli ospiti speciali, dai Black Eyed Peace ad Angelo Duro, la vera protagonista della puntata è stata Francesca Fagnani, la "belva" che ha conquistato il palcoscenico dell'Ariston. Dopo gli abiti manifesto di Chiara Ferragni, la giornalista ha lasciato trionfare l'eleganza senza tempo con tre diversi look firmati Giorgio Armani Privé, dall'abito principesco con la maxi scollatura al completo con pantaloni smoking e crop top incrociato di paillettes, fino ad arrivare al maxi dress strapless di pizzo per i momenti finali della serata. La co-conduttrice non ha rinunciato agli scintillii e ha impreziosito gli outfit con una serie di preziosi gioielli di diamanti: ecco quanto valgono.

Gli orecchini di diamanti di Francesca Fagnani

Francesca Fagnani ha letteralmente brillato sul palcoscenico dell'Ariston e non solo grazie ai suoi abiti principeschi decorati con paillettes e cristalli, ha anche indossato dei preziosi gioielli in oro bianco e diamanti. Se durante la prima serata Chiara Ferragni aveva puntato tutto su dei bijoux vintage, la giornalista di Belve ha preferito aggiungere un tocco floreale ai suoi outfit.

Orecchini Stella in fiore

Ha infatti scelto alcuni preziosi della collezione Giardini Segreti di Pasquale Bruni, aggiungendo qualche piccolo dettaglio in tinta a seconda del look sfoggiato. Ci sono però degli accessori che non ha mai cambiato: gli anelli sulla mano destra, da quello cinque foglie Fiore Piccolo (da 10.430 euro) al doppio fiore da 29.800 euro, entrambi in oro bianco 18 ct. tempestati di diamanti bianchi.

Francesca Fagnani con gioielli Pasquale Bruni

Francesca Fagnani, quanto valgono i gioielli con i fiori

Per completare il primo look firmato Giorgio Armani Privé, quello con la scollatura vertiginosa sul seno, la Fagnani ha deciso di non indossare nessuna collana, ha lasciato il décolleté libero, portando l'attenzione del pubblico sui ricami e sulle decorazioni dell'abito.

Anello Giardini Segreti

I dettagli preziosi non sono mancati, ha arricchito la sua immagine con degli scintillanti pendenti decorati con dei petali di diamanti: si tratta degli orecchini Stella in fiore in oro bianco 18 ct. di Pasquale Bruni che sul sito ufficiale del marchio vengono venduti a 16.590 euro. Sulla mano sinistra, invece, ha sfoggiato un altro anello della collezione Giardini Segreti con cinque foglie di diamanti (prezzo 17.200 euro).

Francesca Fagnani coi diamanti bianchi e neri di Pasquale Bruni

I diamanti bianchi e neri coordinati al look

A metà serata Francesca Fagnani si è cambiata per recitare il monologo e ha abbinato al look total black brillante a una nuova parure di gioielli con diamanti bianchi e neri (sempre di Pasquale Bruni). Ha sostituito gli orecchini del debutto col modello cinque foglie Giardini Segreti in oro Rosa e bianco 18 ct. tempestati di diamanti bianchi e neri (prezzo 24.480 euro), mentre sulla mano destra ha sfoggiato l'anello cinque foglie coordinato da 12.240 euro.

Orecchini Giardini Segreti di Pasquale Bruni

Avendo le braccia scoperte, sul polso sinistro ha rivelato il bracciale rigido e "aperto" della collezione Giardini Segreti, un prezioso in oro bianco 18 ct. con un fiore piccolo ricoperto di diamanti. Quanto costa? Il prezzo di listino è 18.290 euro. Per l'ultima apparizione sul palco Francesca si è cambiata ancora ma è tornata a i gioielli coi diamanti bianchi del primo look.