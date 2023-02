Francesca Fagnani, una “belva” a Sanremo con abito in tulle e maxi scollatura Chiara Ferragni ha passato il testimone a Francesca Fagnani. È lei ad accompagnare Amadeus e Gianni Morandi nella seconda serata del Festival di Sanremo.

A cura di Giusy Dente

Francesca Fagnani in Giorgio Armani Privè

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo Chiara Ferragni, conduttrice assieme a Gianni Morandi e Amadeus della prima serata del Festival di Sanremo 2023, è Francesca Fagnani a calcare il prestigioso palcoscenico dell'Ariston. La giornalista romana (compagna di Enrico Mentana) è volto e anima del programma di Rai2 "Belve". È nota per il carattere tagliente e deciso, che riflette nei suoi look sobri ma eleganti, d'impatto e raffinati ma mai sopra le righe. Anche lei nel corso della diretta si cimenterà con un monologo. Mentre l'imprenditrice si è rivolta alla se stessa bambina, per parlare a tutte le donne che non si sentono "abbastanza", la giornalista si dedicherà a un tema a lei particolarmente caro: le mafie.

Lo stile di di Francesca Fagnani a Sanremo

Per l'esperienza sanremese, Francesca Fagnani ha scelto di affidarsi a un brand che ha fatto dell'eleganza senza tempo la sua caratteristica principale. Già in conferenza stampa, la giornalista ha puntato su un look firmato Giorgio Armani. La 44enne ha scelto qualcosa di sobrio e raffinato al tempo stesso, senza fronzoli: camicia di seta bianca, jeans scuri, décolleté di camoscio nero col tacco a spillo, maxi orecchini. Un outfit minimal ma di carattere insomma, perfettamente allineato alla sua anima grintosa e decisa.

Francesca Fagnani in Giorgio Armani Privè

Il primo look di Francesca Fagnani all'Ariston

Francesca Fagnani ha scelto una creazione firmata Giorgio Armani Privé per il grande momento: il debutto sul palco dell'Ariston. Dalla giornalista ci si aspettava un outfit elegante e raffinato, chic e impeccabile: e così è stato. Dopo le esibizioni di Will e Modà, Amadeus l'ha annunciata sul palco e lei ha fatto il suo ingresso trionfale. "La primadonna di questa serata: graffiante, una giornalista temuta, una donna sorridente, solare, ironica: ma vietato abbassare la guardia con lei": l'ha presentata così Amadeus. Francesca Fagnani ha puntato su un elegante abito da sera di tulle con profonda scollatura a V, maniche lunghe e dettagli scintillanti. Ha completato l'outfit con le preziose creazioni di Pasquale Bruni.