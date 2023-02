Francesca Fagnani dà il via a Sanremo 2023 in camicia bianca: look chic e minimal per la conferenza Francesca Fagnani ha fatto il suo debutto sanremese alla conferenza stampa di stamattina. Nell’attesa di debuttare nei panni di co-conduttrice della seconda serata del Festival, ha dato spazio allo stile minimal e chic in camicia bianca e jeans scuri.

A cura di Valeria Paglionico

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è cominciata col botto: la prima serata andata in onda ieri ha registrato un vero e proprio boom di ascolti, superando il numero di spettatori unici della finale dello scorso anno. Si tratta di risultati incredibili che nessuno si sarebbe mai aspettato come dichiarato dai dirigenti Rai in conferenza stampa questa mattina. A contribuire al successo della puntata è stata soprattutto Chiara Ferragni, che tra abiti "manifesto", post social pubblicati poco dopo l'arrivo sull'Ariston e un emozionante monologo, è riuscita ad avvicinare anche i giovanissimi all'evento. Questa sera a prendere il suo posto sarà Francesca Fagnani: ecco il look sfoggiato alla conferenza con cui ha dato il via a questa nuova esperienza.

Francesca Fagnani in jeans alla conferenza stampa

Francesca Fagnani ha partecipato alla sua prima conferenza stampa di Sanremo questa mattina e fin dal primo momento ha sottolineato che non è abituata a ricevere domande, visto che di solito sul palco di Belve è lei a intervistare con irriverenza i suoi ospiti. Per il debutto nei panni di co-conduttrice ha puntato tutto sulla sobrietà ma senza rinunciare alla raffinatezza. Niente colori forti o dettagli esuberanti, ha preferito l'eleganza senza tempo di una camicia in seta bianca. L'ha abbinata a un paio di jeans scurissimi, a vita bassa e leggermente a zampa, aggiungendo un ulteriore tocco chic con un paio di décolleté di camoscio nero col tacco a spillo.

Il look di Francesca Fagnani alla conferenza stampa

I maxi orecchini di Francesca Fagnani a Sanremo

L'animo grintoso di Francesca Fagnani anche questa volta è emerso dai dettagli del suo look. Sebbene per la conferenza stampa abbia puntato tutto su un look minimal e chic, non ha rinunciato a un piccolo tocco esuberante che potesse rivelare il suo carattere forte e irriverente. Ha completato l'outfit con un paio di maxi orecchini gold a forma di foglia, un modello che non poteva passare inosservato ogni volta che parlava e che ha incorniciato il viso insieme alle onde dall'effetto naturale. Per quanto riguarda il make-up, ha deciso di non osare troppo, preferendo ancora la sobrietà dei colori naturali con un semplice tocco di lucidalabbra sulla bocca.

Gianni Morandi, Francesca Fagnani e Amadeus alla conferenza stampa

Francesca Fagnani, dalla "competizione" con Chiara Ferragni al monologo

Ai giornalisti che hanno definito il monologo di Chiara Ferragni "sciatto", la Fagnani ha risposto in totale disaccordo, affermando che a lei l'imprenditrice è piaciuta per la sua spontaneità e semplicità, soprattutto perché parlare di sé stessi è sempre un atto coraggioso. Ha parlato con i suoi look ed è proprio questo che ha reso il suo debutto potentissimo. Non si sente in competizione con lei o con le altre co-conduttrici, anzi, per lei è un onore alternarsi sul palco con delle artiste tanto uniche. Per quanto riguarda il monologo di questa sera, in conferenza la Fagnani ha affermato di non sentirsi simbolo di qualcosa, porterà un tema su cui ha lavorato nel corso degli anni: la scuola. Lei si sente una "privilegiata" perché ha potuto studiare e fare ciò che davvero le interessava, dunque nello spazio a lei dedicato al Festival parlerà proprio del rapporto dei giovani con l'istruzione.