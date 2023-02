Francesca Fagnani a Sanremo 2023: la carriera, il successo di Belve e compagno Enrico Mentana Francesca Fagnani, una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023, è una giornalista e conduttrice televisiva italiana: al timone di Belve, da lei condotto e ideato, ha 44 anni e dal 2013 vive un’intensa storia d’amore con Enrico Mentana.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Fagnani è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023: la giornalista ha esordito in tv come inviata del programma Annozero di Michele Santoro, è diventata nota al pubblico con l'ideazione e la conduzione del programma Belve. Classe 1978, è nata a Roma e dal 2013 è impegnata sentimentalmente con il giornalista Enrico Mentana.

Chi è Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice televisiva

Francesca Fagnani è nata a Roma il 25 novembre 1978: la giornalista e conduttrice televisiva ha studiato a La Sapienza. Agli studi universitari ha aggiunto un dottorato di ricerca in Filologia Dantesca, trascorrendo anche un anno all'Università di New York. "La forza di carattere e la reattività sono l'eredità che mi ha lasciato mia madre", disse in un'intervista. Entrò in Rai "sistemando cassette", poi esordì in tv come inviata di Annozero, programma di Michele Santoro. "Belve è arrivato dopo 20 anni di lavoro, nessuno me lo ha regalato". Sul suo profilo Instagram è seguita da oltre 111 mila follower con i quali condivide scatti di sé, della sua vita quotidiana e video delle sue interviste a Belve.

La carriera televisiva da Annozero con Santoro a Belve

Francesca Fagnani – Annozero

La carriera televisiva di Francesca Fagnani è partita da Annozero, con Michele Santoro, programma nel quale ricopriva il ruolo di inviata. Nel 2018 è stata a capo del programma Il Prezzo, un viaggio nelle organizzazioni criminali di stampo mafioso attraverso testimonianze di chi ne faceva parte a vario titolo. Dal 2018 è conduttrice e autrice di Belve, prima sul Nove, poi su Rai Due dal 2021, la cui sigla è L'appuntamento di Ornella Vanoni. Il programma consiste in un'intervista vis-a-vis tra la conduttrice e un ospite al quale viene fatta come prima domanda: "Che belva si sente?". Francesca Fagnani è stata anche spesso opinionista a Quarta Repubblica, Non è l'Arena, e nel 2021 ha condotto una puntata de Le Iene con Nicola Savino.

Leggi anche Blanco ha problemi di audio sul palco di Sanremo 2023 e spacca la scenografia: cosa è successo

L'amore per Enrico Mentana e il dolore per la perdita dei genitori

Francesca Fagnani e Enrico Mentana

Francesca Fagnani vive una storia d'amore con Enrico Mentana da circa 10 anni: il loro rapporto è ormai solido ma questo non implica necessariamente che prima o poi possano compiere il grande passo. "Non è un'esigenza, né un desiderio di realizzazione. Però non lo escludo neppure", disse la giornalista. È lui l'amore della sua vita, ma il sentimento più forte provato è sempre stato per la madre. "Ho provato un amore fortissimo per mia madre, quando l'ho persa, sette anni fa" – diceva nel 2022 – "è stato uno schiaffo, per tanto tempo ho provato una sorta di buco. Quello che ho provato per mia madre è stato un amore sconvolgente, irrecuperabile. Nessuno può preoccuparsi per me e ti può amare come una madre".

Francesca Fagnani non ha figli e non crede nel matrimonio

A Fanpage.it, Francesca Fagnani disse che essere definita ‘antipatica' per lei è un complimento, nonostante in generale detesti i pregiudizi. In una recente intervista a Il Messaggero ha commentato lo status di donna childless e lo scompenso mai provato nel non avere figli: "Nessun motivo particolare. A me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli". Il matrimonio? "Me l'hanno chiesto un paio di volte ma mi sono data alla fuga. Non ci credo all’amore per sempre".