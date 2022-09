Francesca Fagnani torna con Belve: “La mia forza è il lavoro, nessuno mi ha mai regalato nulla” Francesca Fagnani torna dal 1 novembre su Rai 2 con le sue “Belve”, che andranno in onda tre volte a settimana. “Mi sono conquistata tutto centimetro per centimetro”. Anticipa che sì, ci saranno politici in studio: “Ma per sceglierli aspetto dopo le elezioni”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Fagnani si prepara a tornare in seconda serata su Rai 2 con le sue “Belve”. Il programma del quale è autrice è il frutto di una lunga carriera nel giornalismo, del quale non rinnega nulla. Approdato su Nove, poi trasferito in Rai con un boom di consensi anche sui social, Belve torna con tre appuntamenti settimanali a partire dal 1 novembre.

La nuova stagione di Belve

“Politici? Sì, ci saranno, ma aspetto dopo le elezioni per decidere i nomi”, spiega Francesca Fagnani intervistata da Leggo in vista della sua ripartenza in tv. Guardandosi alle spalle ricorda il confronto con Alfonso Signorini come uno dei più interessanti, “per la libertà con cui si è raccontato”, ma anche Morgan, e Matteo Renzi, “che se ne stava per andare: ha confessato di essere stato arrogante, di aver sbagliato a non dimettersi”.

Una carriera iniziata a New York

Oggi può dirsi fiera del suo viaggio nel giornalismo, iniziato con un dottorato a New York attraverso la notizia dell’attentato delle Torri Gemelle. “La forza di carattere e la reattività sono l'eredità che mi ha lasciato mia madre”, spiega. Non ha timore di ammettere che il lavoro è da sempre in cima alle sue priorità: “La mia forza è stata il lavoro, senza cercare altri tipi di appoggi. È la via più lunga, ma è la più solida”. Per questo non permetterebbe a nessuno di mettere in discussione i suoi successi: “Mi sono conquistata tutto centimetro per centimetro, gradualmente. In rai ho iniziato sistemando cassette, Belve è arrivato dopo 20 anni di lavoro, nessuno me lo ha regalato”.

La vita privata con Enrico Mentana

Lei che nella vita si definisce “prepotente sempre, non solo in amore, e gelosa all’inizio poi mi passa”, condivide il privato con Enrico Mentana. Professionalmente vicini, ma agli opposti su tutto il resto: “Io parlerei di lavoro tutto il giorno, lui arriva a casa e stacca”, racconta Fagnani. “Io guarderei solo programmi di informazione, lui film”. In passato ha dichiarato che un figlio non è tra le sue priorità al momento e oggi non sembra aver cambiato intenzioni. "Faccio un programma per rivendicare la libertà femminile. I figli vanno fatti senza condizionamento sociale. Pregi per gli uomini, sono difetti per la donna. Come l'ambizione, il carrierismo e il gap salariale. È uno stato culturale arretrato”.