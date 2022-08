Francesca Fagnani e Enrico Mentana a Cortina, ospiti a cena da Signorini che suona al piano per loro Francesca Fagnani e Enrico Mentana si godono le vacanze a Cortina d’Ampezzo con i loro cagnolini Nina e Bice, il settimanale Chi li ha fotografati sorridenti mentre passeggiano: durante il soggiorno sono stati anche ospiti di Alfonso Signorini che si è esibito al piano per loro.

A cura di Gaia Martino

Francesca Fagnani e Enrico Mentana stanno trascorrendo le loro vacanze a Cortina d'Ampezzo, con la loro famiglia a quattro zampe, i cani di razza cavalier king, Nina e Bice. Stanno insieme dal 2013 e in una passata intervista la conduttrice di Belve raccontò del profondo e sincero amore che condividono. Sono stati fotografati dal settimanale Chi mentre passeggiano sorridenti per il centro della località in provincia di Belluno con i loro cagnolini al guinzaglio. Poi il direttore di La7 si ferma per chiacchierare con l'ex senatore Jas Gawronski.

Le vacanze di Francesca Fagnani e Enrico Mentana a Cortina

Estate al fresco per i due famosi volti della televisione italiana. Il direttore di La7 e la conduttrice di Belve si stanno godendo dei giorni di relax in montagna, a Cortina d'Ampezzo, in compagnia dei loro cani Nina e Bice. Nel 2019 la Fagnani ha convinto il compagno ad adottare anche la seconda, si legge: "Quando è arrivata siamo impazziti entrambi" ha raccontato confessando di provare un forte amore per i loro migliori amici a quattro zampe. "Nina è dolce con Enrico e lui non ha il coraggio di lasciarla sola quando esce, così la porta con sé e io devo andare a recuperarla".

Foto di Chi

Il settimanale Chi ha dedicato spazio alla coppia e racconta che "Il loro soggiorno è allietato da incontri e serata in compagnia". Le immagini in allegato nel magazine mostrano infatti Mentana fermo a chiacchierare con l'amico di vecchia data, giornalista ed ex senatore Jas Gawronski. Si legge che una sera la coppia di lunga data è stata poi a cena a casa di Alfonso Signorini insieme ad altri amici. Il conduttore del GF VIP ha regalato agli ospiti un'esibizione al pianoforte sulle note di Al chiaro di luna, la sonata di Beethoven.

Foto dal settimanale Chi

L'aperitivo della Fagnani con Ilary Blasi

Francesca Fagnani durante la sua vacanza a Cortina d'Ampezzo negli ultimi giorni ha anche incontrato Ilary Blasi, amica e collega con la quale si è scambiata "confidenze all'ora dell'aperitivo". È stato il settimanale Chi a beccarle insieme, immortalandole sorridenti mentre passeggiano e si godono un calice tra una chiacchiera ed un'altra. L'incontro secondo alcune interpretazioni potrebbe anche valere come accordo per un'intervista che la conduttrice concederebbe, per la prima volta, dopo la separazione dal marito Francesco Totti.