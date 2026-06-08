Irene Ghergo: “Ho inventato Belve a telefono con Fagnani. Signorini? Un amico, non meritava quello che è capitato”

Irene Ghergo è una delle autrici televisive più prolifiche di sempre. Ha firmato programmi che hanno cambiato l’immaginario della tv, da Non è la Rai, passando per il Grande Fratello e anche Belve. Il format di interviste più noto della tv è una sua invenzione.

Irene Ghergo è una delle autrici più note della televisione, ha contribuito alla creazione di programmi che hanno fatto la storia della tv odierna, da Pronto Raffaella a Non è la Rai, dal Grande Fratello a Belve. Dallo studio di Enrico Lucherini, al dietro le quinte dei programmi di Boncompagni e Costanzo, tanti sono gli aneddoti che potrebbe raccontare, tra cui quello che riguarda la nascita del programma cult di Francesca Fagnani.

L'invenzione di Belve e la nascita di Non è la Rai

Al Corriere della Sera, Ghergo non batte ciglio nel dire che il programma di interviste più visto della tv, Belve, è di fatto una sua creatura nata da nel modo più semplice possibile: "Al telefono con Francesca Fagnani. “Chiamalo così, fai una cosa diversa", e in effetti si è rivelata una delle trasmissioni più accattivanti degli ultimi anni, in grado di catalizzare l'attenzione del pubblico, soprattutto dopo il passaggio in Rai1, sulla seconda rete. Tra i titoli da lei seguiti, Non è la Rai, a lei spettava gestire le ragazze: "Indisciplinate, si truccavano molto, venivano vestite come a Drive In, le mandavo a cambiarsi. Ambra avrebbe voluto i capelli lisci, glieli ho fatti tenere ricci. E ho scelto il look: cravatta, kilt e gilet". E sulle accuse rivolte a Boncompagni di "essersi circondato di lolite", Ghergo è imperturbabile: "Lo so che è difficile difenderlo, ma non ho mai visto una mano fuori posto".

Il lavoro in Mediaset, il rapporto con Costanzo e il dispiacere per Signorini

Gli anni, quelli a Mediaset, sono stati forieri di programmi che hanno anche cambiato l'immaginario comune e che hanno segnato un periodo piuttosto lungo di televisione. È stata autrice, infatti, al fianco di Maurizio Costanzo, di per sé uno dei personaggi più rivoluzionari del modo di fare tv: "Alle riunioni per Buona Domenica c’era sempre il dramma dell’ospite che non poteva venire. Maurizio, imperturbabile: “Togliete ‘a sedia”". Ghergo è stata anche autrice del Grande Fratello, nei primi anni del reality, ma quando le si chiede di Alfonso Signorini non può fare a meno che provare un certo dispiacere per quanto gli è accaduto a seguito delle dichiarazioni di Fabrizio Corona nelle puntate di Falsissimo, che hanno fortemente minato la sua carriera, oltre che la sua immagine, con l'apertura di indagini da parte della Procura di Milano. Sul conto dell'ex direttore di Chi, nonché conduttore dell'edizione vip del reality di Canale 5, l'autrice ha dichiarato: "Un caro amico, un signore colto, un bravissimo conduttore. Non meritava quello che è capitato. Purtroppo sui social è stato un incosciente".