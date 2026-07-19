Tensione tra Fagnani e Marzullo, la giornalista irritata dalla domanda sulla maternità: “Nel 2026 non dovresti farla”

Fagnani e Marzullo si incontrano per la presentazione di un libro della giornalista, ma l’intervista si sposta su temi personali e lei lo rimprovera: “Vuoi questo approccio da gossip proprio tu che sei un intellettuale?”

"Ti rispondo solo per far felice a te e non perché credo che sia una domanda da fare". Risponde così Francesca Fagnani a Gigi Marzullo, in un incontro pubblico tra i due che ha fatto emergere qualche momento di tensione tra la conduttrice di Belve e lo storico volto Rai di Sottovoce, nella veste di intervistatore in questa circostanza.

L'incontro pubblico con Fagnani e Marzullo

Sui social stanno venendo a galla molti video che immortalano diversi attimi di screzio potenziale nella serata organizzata a Minori in cui Francesca Fagnani presenta il suo libro inchiesta sulla criminalità romana, dialogando proprio con Marzullo. Una conversazione che si sposta spesso sul personale, come fa notare Fagnani che riprende carinamente, ma nemmeno troppo, il suo interlocutore. Ad esempio quando Marzullo le chiede dei suoi rapporti amorosi: "Non chiederei mai come è nato un amore, però tu le fai queste domande. Vuoi questo approccio da gossip proprio tu che sei un intellettuale?". Il conduttore prova a rispondere col sorriso: "Lei quando fa Belve dice che se vuole può anche non rispondere". E Fagnani ribatte: "Fammi le domande che vuoi, ma non ti rispondo: esci dal gossip".

La giornalista bacchetta Marzullo

La tensione cresce quando Marzullo chiede a Fagnani se le sia mancata l'esperienza di diventare madre. Fagnani prima risponde spiegango il suo concetto di maternità: "Non ho la prova del contrario, non avendo figli non ho vissuto quell'esperienza, quindi mi manca qualcosa che non conosco? È una gioia immensa che non ho vissuto? Sicuramente. Io poi credo la maternità si esplichi in mille modi diversi". Poi però non manca di redarguire Marzullo, quando questi suppone di aver fatto una domanda pungente: "Non sei pungente, fai una domanda che nel 2026 non è giusto porre". A quel punto Marzullo ribatte: "Ogni domanda è giusto porla, la risposta può non esserci", alludendo anche alla dinamica di Belve. E Fagnani: "Non è vero, perché l'invadenza di un'intimità è cosa che non faccio mai. Io non mi sento affatto ferita da questa domanda, sono felice di essere qui con te però…". Marzullo quindi dsi difende: "Una domanda non è mai indiscreta, un risposta a volte può esserlo". La giornalista mette il punto così: "Il problema non è l'indiscrezione, una domanda è ben posta o mal posta, opportuna o inopportuna. Secondo me nel 2026 non si dovrebbe fare questa domanda". Marzullo, sorridendo, aggiunge: "Ma mica è un reato, nemmeno io sono diventato padre".

Tra gli estratti della conversazione emerge anche un video in cui il nervosismo lascia spazio al sorriso: "Facendo una sorta di sondaggio – dice Marzullo – Fagnani appare per quello che non è, perché non appare simpatica a tutti". Lei risponde sorridendo: "Ma parla pe' te, a me dicono che sto simpatica, è un'idea tua che non lo sia, ti sto antipatica e hai trovato un modo per dirlo. Comunque tu mi stai simpatico, anche se la cosa non è reciproca non fa niente". E Marzullo chiosa: "No no mi stai simpatica, anche perché altrimenti non sarei qui".