Ilary Blasi incontra Francesca Fagnani, potrebbe concedere a lei la prima intervista dopo la rottura Il settimanale Chi ha paparazzato Ilary Blasi insieme alla giornalista Francesca Fagnani a Cortina D’Ampezzo. Sarà proprio la conduttrice del programma Belve a intervistare per la prima volta la conduttrice dopo la separazione da Francesco Totti?

Ilary Blasi sarebbe contesa da diverse emittenti televisive per la sua prima intervista dopo la separazione da Francesco Totti. A lanciare l'indiscrezione era stato per primo Dagospia, che si chiedeva: "La rivedremo forse a Belve a farsi “sbranare” da Francesca Fagnani o a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin?". Ora una strada sembra più percorribile delle altre, come testimoniano scatti pubblicati sul numero di oggi, 17 agosto, del settimanale Chi.

Ilary Blasi paparazzata con Francesca Fagnani a Cortina

Il settimanale di Alfonso Signorini ha fotografato Ilary Blasi insieme alla conduttrice e giornalista Francesca Fagnani. "Confidenze all'ora dell'aperitivo", recita la didascalia che le immortala a Cortina d'Ampezzo, mentre passeggiano e si godono un aperitivo una in compagnia dell'altra. Questo incontro, secondo alcune interpretazioni (tra cui quella dello stesso magazine), potrebbe essere un possibile accordo per un'intervista, o meglio, per la prima che la conduttrice dell'Isola dei Famosi concederà dopo la separazione dal marito. Non c'è ancora nessuna conferma ufficiale, ma la confidenza tra le due lascia pensare che Ilary Blasi sia pronta a farsi "sbranare" da Francesca Fagnani.

Cosa aveva detto Ilary Blasi intervistata da Francesca Fagnani

Se fosse davvero così, non sarebbe la prima volta che Ilary Blasi è ospite di Belve con Francesca Fagnani. Già lo scorso aprile, in un'intervista andata in onda in seconda serata su Rai2, la conduttrice aveva parlato delle voci di un presunto tradimento di Totti e della foto circolata allo stadio di Noemi Bocchi e dell'ex capitano della Roma. La giornalista le aveva chiesto: "La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell'una e dell'altro?". Ferma e decisa la risposta della Blasi: "No, né dell'uno né dell'altra". E infatti così è stato: il loro amore è arrivato ufficialmente al capolinea lo scorso luglio e Totti avrebbe già un accordo su quando uscire allo scoperto con la sua nuova fiamma.