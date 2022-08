Ilary Blasi saluta in topless la prima estate senza Francesco Totti Le vacanze di Ilary Blasi sono finite. La conduttrice dell’Isola dei famosi saluta la prima estate dopo la rottura con Francesco Totti con una foto in topless.

A cura di Daniela Seclì

Ilary Blasi saluta l'estate. Nelle ultime settimane, la conduttrice dell'Isola dei famosi si è concessa una lunga vacanza rigenerante durante la quale ha visitato la Tanzania, la Croazia, ma anche Cortina. Così ha affrontato il momento delicato della fine del matrimonio con Francesco Totti. Sui social ha salutato la calda stagione con uno scatto in topless.

Ilary Blasi e la foto che segna la fine delle sue vacanze

Ilary Blasi ha pubblicato una foto su Instagram per salutare la fine delle sue vacanze estive. Nello scatto, in bianco e nero, la conduttrice dell'Isola dei famosi posa in topless, con gli occhiali da sole sul viso e il seno coperto dalle braccia. La didascalia recita: "Goodbye summer". Il post è stato accolto da una valanga di like. Nel momento in cui scriviamo, se ne contano oltre 67 mila. Non mancano i commenti entusiastici: "Che meraviglia di donna/ La regina di Roma/ Bellezza infinita".

La prima estate di Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti

Mentre in Italia pullulava il gossip sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, arricchendosi di indiscrezioni di giorno in giorno, la conduttrice era immersa negli incantevoli scenari della Tanzania. Una vacanza a contatto con la natura, che ha trascorso in compagnia dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Blasi, poi, si è recata a Cortina, dove ha incontrato l'amico Alfonso Signorini. Il direttore di Chi, ha fatto sapere di averla trovata bene: "Come sta? L'ho trovata bene, Ilary è una donna molto lucida, che sa il fatto suo. Come mai ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile". Infine, la quarantunenne ha fatto tappa in Croazia. L'estate, tutto sommato tranquilla, è stata caratterizzata da un solo episodio spiacevole: il gatto di Ilary Blasi si è smarrito a Sabaudia. Fortunatamente è stato ritrovato nel giro di una manciata di ore.