La data dell’anniversario con Noemi Bocchi “inguaia” Totti: è precedente al flirt tra Ilary Blasi e Iovino?

Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano tre anni d’amore a settembre: le date sollevano dubbi sul vero inizio della relazione e potrebbero riscrivere le dinamiche della separazione da Ilary Blasi.
A cura di Stefania Rocco
Il 13 settembre scorso, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato i loro primi tre anni d’amore con una serata da sogno in un albergo romano. Suite di lusso dal valore di migliaia di euro, palloncini, torta personalizzata e un regalo firmato Hermès voluto dall’ex calciatore per la compagna hanno fatto da cornice a una ricorrenza che la coppia ha voluto celebrare in grande stile, per poi pubblicare le foto sui social. Ma proprio quelle foto rischiano di mettere in difficoltà l’ex marito di Ilary Blasi. Perché? A causa di un dettaglio che potrebbe riscrivere l’intera storia e rafforzare la versione che la conduttrice Mediaset sostiene in tribunale, e cioè che non sia stata lei la prima a tradire.

Il quesito è semplice: perché i due hanno scelto di celebrare il terzo anniversario proprio a settembre, se pubblicamente Totti aveva sempre sostenuto che la relazione con Noemi fosse iniziata dopo Capodanno per poi consolidarsi solo a marzo 2022? Questione di date e di appena sei mesi, ma le date diventano cruciali in una separazione in cui il tema dei presunti tradimenti è centrale.

Il caffè di Ilary Blasi con Cristiano Iovino a ottobre 2021

Secondo quanto fa notare Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, festeggiare l’anniversario il 13 settembre lascia aperta la strada a due ipotesi: che la coppia abbia voluto spostare la data dell’anniversario sei mesi più avanti rispetto a marzo 2022 (ma perché avrebbero dovuto?), oppure che gli anni da festeggiare siano in realtà quattro. E se così fosse, la situazione cambierebbe interamente, perché un anniversario in quella data sposterebbe l’inizio della storia al 13 settembre 2021.

Una data, quest’ultima, che precede di poco l’11 ottobre dello stesso anno, quella del noto caffè tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino. Se davvero il rapporto con Noemi fosse iniziato già prima dell’incontro tra la conduttrice e il personal trainer, le dinamiche della rottura andrebbero rivalutate sotto una luce diversa, mettendo in discussione le dichiarazioni di Totti e alimentando l’idea che la relazione con Bocchi fosse nata ben prima della separazione ufficiale.

Perché l’anniversario con Noemi Bocchi può riscrivere gli esiti del divorzio con Ilary Blasi

Il divorzio tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice non è stato ancora definito in tribunale. Lo scontro legale procede tra accuse reciproche di tradimenti e questioni economiche ancora aperte, come la curiosa vicenda dei Rolex contesi, il cui affidamento è stato collocato presso entrambi gli ex coniugi. Spetterà al giudice decidere a chi tra Ilary e Totti addebitare la responsabilità della separazione. In questo contesto, la data del primo anniversario diventa un tassello in grado di spostare gli equilibri.

