Francesco Totti festeggia tre anni d’amore con Noemi Bocchi e non bada a spese: quanto costa la suite extralusso

Prosegue la storia d'amore di Francesco Totti e Noemi Bocchi. In queste ore hanno festeggiato il loro terzo anniversario. L'ex capitano della Roma ha sorpreso la sua compagna con una serata all'insegna del lusso. Il quarantottenne ha prenotato una costosa suite con accesso a terrazza privata fornita di vasca idromassaggio con vista panoramica. Ciliegina sulla torta, un regalo di Hermès.

L'anniversario extralusso di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti non ha badato a spese quando si è trattato di organizzare la festa in occasione dei tre anni d'amore con Noemi Bocchi. Il Pupone ha voluto rendere memorabile questa ricorrenza speciale organizzando per la sua compagna una serata romantica, quando costosa. Totti ha prenotato la Penthouse Suite di un lussuoso hotel a cinque stelle situato a Roma. La stanza di lusso, includeva anche una terrazza privata e una vasca idromassaggio con vista panoramica. Secondo quanto riporta Leggo, la suite avrebbe un costo di oltre 15mila euro a notte. Ma non è tutto. Noemi Bocchi ha condiviso alcuni dettagli della serata. La donna ha mostrato la camera da letto, addobbata con palloncini rossi, cuoricini e la scritta "love". Poi il dolce, rigorosamente a forma di cuore, con la scritta "Buon anniversario" in cioccolato bianco. Noemi ha commentato: "Ti amo". Infine, ha condiviso con gli utenti che la seguono il prezioso regalo ricevuto da Francesco Totti. Noemi Bocchi ha fatto vedere solo la scatola di Hermès, ma ha preferito non rivelare il contenuto. Per il momento.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, tre anni d'amore

L'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi ha avuto inizio in modo decisamente tormentato. Il calciatore era ancora sposato con Ilary Blasi. A portare alla luce la relazione, le foto che paparazzavano la donna allo stadio, a pochi metri da Totti. Quando il nome di lei diventò di dominio pubblico, il Pupone la rinnegò davanti alla moglie: "Non so chi sia". Ilary Blasi, nel suo libro, racconta anche che Totti assicurò che un giorno avrebbe "sputato in faccia" ai giornalisti che avevano diffuso quella notizia falsa. Fu la piccola Isabel a confermare, senza volerlo, la relazione tra il padre e Noemi perché confidò alla madre di avere nuovi amici con cui giocare. Erano i figli di Bocchi. Ilary soffrì tantissimo: "Mi venne un attacco di nausea. Corsi in bagno. Vomitai quel niente che avevo nello stomaco e rimasi lì, sudando freddo". Poi, si affidò a un investigatore privato che le diede la certezza del tradimento. Il matrimonio era ormai compromesso e Totti, diventata ufficiale la notizia della fine della relazione con la madre dei suoi figli, iniziò a frequentare sempre più assiduamente Noemi. E con la decisione di vivere la relazione alla luce del sole, le paparazzate si sono trasformate in foto scattate agli eventi pubblici, dove i due si presentavano sempre insieme. In queste ore hanno festeggiato tre anni d'amore.