Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli sulla prima notte di nozze: “Abbiamo dormito in case diverse, eravamo stanchi”

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli sono stati ospiti nella puntata di Verissimo di sabato 27 settembre. Dopo 28 anni di relazione hanno deciso di sposarsi, anche se lui era contrario, e nel salotto di Silvia Toffanin raccontano i dettagli della loro prima notte di nozze, che hanno trascorso in case diverse: "Eravamo troppo stanchi".

Il racconto sulla prima notte di nozze

"L'amore eterno mi spaventa, parlo di simpatia e affetto", ha detto Micheli parlando del perché fosse titubante rispetto all'idea di sposarsi. Per lui si tratta del secondo matrimonio, dopo il primo con Daniela Nobili. L'attore ha poi raccontato com'è andata la loro prima notte di nozze: "Abbiamo rimediato la seconda. Eravamo stanchi, ognuno ha dormito a casa sua, siamo andati in trattoria e la sera a mangiare al mare". Lei continua a occuparsi di lui, anche a distanza di anni, cosa che mantiene vivo il loro amore: "Mi dice di non bere troppo, mi dice come vestirmi".

Un motivo di litigio, in passato, sono stati i figli, visto che lei voleva diventare madre quando aveva trent'anni: "Lui non ha voluto, è stato categorico, ma non volevo lasciarlo e quindi sono rimasta insieme a lui. Quando mia sorella ha partorito credevo ci sarei rimasta male, invece no, quindi ho capito che la bambina ero io", ha dichiarato l'ex di Domenica In.

Il matrimonio in segreto e la smentita

Micheli e Boccoli si sono sposati il 28 agosto in gran segreto. Insieme dal 1998, hanno smentito la notizia del matrimonio fin dove possibile. Poi sono state le pubblicazioni affisse in comune a far sì che la notizia uscisse. Un desiderio di riservatezza che riflette soprattutto il modo di vivere una storia d’amore che i due hanno reso impermeabile alla curiosità altrui. Pochissima vita mondana, ancor meno concessioni private che permettano di aprire una finestra sul loro legame.