Il matrimonio di Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli è durato 8 minuti: “Poi ognuno a casa sua, in letti separati”

Una cerimonia civile durata appena 8 minuti, poi ognuno a casa sua. Si è svolto così il matrimonio di Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli, insieme da 30 anni. Le nozze sono arrivate ma resta l’abitudine di dormire in case (e camere) separate.

Riflette a pieno lo spirito della coppia la cerimonia che ha unito in matrimonio Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli. Gli attori si sono sposati, dopo 30 anni insieme, con un rito che sarebbe stato difficile immaginare più modesto. Otto minuti di cerimonia civile, pochissimi presenti e nessun brindisi. Solo la volontà di mettere nero su bianco un impegno reciproco che sia in grado di tutelarli, sotto il profilo legale, anche in futuro.

Al Corriere, Micheli confessa di avere ceduto al desiderio di matrimonio manifestato dalla sua compagna di vita. Proprio dalla donna sarebbe partita l’iniziativa che li ha spinti a ufficializzare anche civilmente la loro storia d’amore. E la prima notte di nozze (che in realtà arriva dopo 30 anni di notti da coppia) non è stata diversa rispetto alle altre. “Ognuno a casa propria”, hanno ammesso entrambi ridendo, continuando a rispettare la tradizione che li ha resi tanto longevi. Insieme sì, ma ognuno a casa propria, col proprio letto, le proprie passioni e abitudini. Solo in vacanza le cose cambiano e i due neo coniugi si decidono a dormire insieme. Per ragioni pratiche, precisano: prendere una camera ciascuno costerebbe decisamente di più.

Il matrimonio celebrato in segreto e la smentita

Micheli e Boccoli si sono sposati il 28 agosto in gran segreto. Insieme dal 1998, hanno smentito la notizia del matrimonio fin dove possibile. Poi sono state le pubblicazioni affisse in comune al parlare al posto di entrambi. Un desiderio di riservatezza che riflette soprattutto il modo di vivere una storia d’amore che i due hanno reso impermeabile alla curiosità altrui. Pochissima vita mondana, ancor meno concessioni private che permettano di aprire una finestra sul loro legame. Per questo motivo, la notizia delle nozze è stata smentita fino alla fine benché fosse vera.

Il primo incontro tra Micheli e Boccoli a teatro nel 1993

Boccoli e Micheli hanno quasi 20 anni di differenza. Si incontrarono per la prima volta a teatro nel 1993, quando lei aveva 27 anni e lui 46. All’inizio era un gioco, solo una passione che li aveva spinti ad avvicinarsi. Il sentimento è arrivato in seguito, trainato anche dall’amore comune per la recitazione, diventata campo professionale di entrambi. Adesso le nozze che suggellano la fase successiva del loro legame. L’attrice confessa il desiderio di invecchiare insieme al neo marito. “Io sono già invecchiato, ma spero di campare ancora un po’”, conclude lui divertito.