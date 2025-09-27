La vita privata di Maurizio Ferrini: l’amore per la compagna Sara Guglielmi dopo l’ex moglie Carla Urban

Maurizio Ferrini, noto ai più come La Signora Coriandoli, è stato sposato per nove anni con la giornalista Carla Urban, dalla quale nel 1994 si è separato. Diversi anni dopo ha incontrato la sua attuale compagna, Sara Gugliemi. L’attore non ha avuto figli.

Maurizio Ferrini e Sara Guglielmi, fonte Instagram

Maurizio Ferrini, dai più conosciuto per il personaggio della Signora Coriandoli, è stato sposato per nove anni con la giornalista Carla Urban, con la quale si è separato nel 1994. Dal 2017 l'attore e comico è legato ad una donna che si chiama Sara Guglielmi, che è anche la sua manager, a cui deve anche il suo ritorno sul palcoscenico e la ripartenza della sua carriera in tv. Da nessuna delle due relazioni ha avuto figli.

Il matrimonio finito con Carla Urban

L'amore tra Maurizio Ferrini e Carla Urban sboccia nel 1985 e i due in poco tempo decidono di sposarsi. Lui era già un volto noto della tv, dove partecipava a varie trasmissioni, mentre lei era già una giornalista affermata che, infatti, aveva alle spalle collaborazioni tanto sul piccolo schermo che in radio. Urban è stata in trasmissioni note come Blitz in Rai, ma ha condotto anche programmi su Telemontecarlo come il pomeridiano di successo Tv Donna, non sono mancate esperienze in Mediaset e anche in Sky, dove ha realizzato documentari di viaggio. In merito al loro matrimonio entrambi sono sempre stati particolarmente riservati e, infatti, anche sulla fine della loro relazione, avvenuta nel 1994, i due hanno preferito non indugiare.

La storia d’amore con Sara Guglielmi

Dal 2017, però, Maurizio Ferrini ha ritrovato l'amore. Il comico, dopo aver attraversato un periodo particolarmente difficile, dovuto ad una situazione economica che non gli permetteva di vivere serenamente, come ha raccontato anche in alcune recenti interviste. L'incontro con Sara Guglielmi è stato per Ferrini una svolta significativa, grazia a lei, infatti, è riuscito a rimettersi in carreggiata anche dal punto di vista professionale. Compagna e anima affine, così l'ha definita lui stesso ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane: