Benedicta Boccoli sposerà Maurizio Micheli dopo 28 anni: “Le nozze nei prossimi mesi. Vivono in case separate”

Benedicta Boccoli pronta al matrimonio. Secondo alcune indiscrezioni, l’attrice e sorella di Brigitta Boccoli nei prossimi mesi sposerà il compagno Maurizio Micheli, al quale è legata da 28 anni. Il segreto del loro amore, come aveva raccontato, è vivere in due case separate.
A cura di Elisabetta Murina
Benedicta Boccoli pronta al matrimonio. L'attrice, sorella di Brigitta Boccoli, convolerà presto a nozze con il compagno Maurizio Micheli dopo 28 anni d'amore. A raccontarlo il settimanale Chi. I due sarebbero pronti a diventare ufficialmente marito e moglie e ad ufficializzare la loro storia. Il segreto di un rapporto che dura da quasi 30 anni, come aveva raccontato l'attrice a Verissimo, sarebbe la scelta di vivere separati.

"Nozze in arrivo per Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli", l'indiscrezione

Stando a quanto racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Benedicta Boccoli convolerà presto a nozze con il compagno Maurizio Micheli. L'uomo ha 78 anni, è un attore e comico con una lunga alle spalle, in passato già sposato con l'attrice Daniela Nobili, dalla quale ha avuto un figlio. Il matrimonio dovrebbe svolgersi per i prossimi mesi, anche se non ci sarebbe ancora una data ufficiale. Il loro legame dura da quasi 30 anni e il segreto sarebbe vivere la quotidianità in case separate, una scelta che ormai accomuna molte coppie del mondo dello spettacolo.

Benedicta Boccoli e il futuro marito Maurizio Micheli
Benedicta Boccoli e il futuro marito Maurizio Micheli

La storia d'amore tra Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli sono una coppia da 28 anni. Ospite di Verissimo, l'attrice aveva raccontato a Silvia Toffanin il segreto del loro amore: "Non sposarci. Abbiamo due case. Quando ci vediamo per andare a cena parliamo, abbiamo ancora cose da dirci”. Come molti personaggi dello spettacolo, anche loro hanno scelto di vivere in appartamenti diversi per ritagliarsi i propri spazi e fortificare l'unione. Insieme non hanno avuto figli, anche se Micheli è già padre di Guido, avuto dalla sua precedente relazione con l'attrice Daniela Nobili. “A un certo punto io avrei voluto un figlio, ma lui no. Mi sono chiesta a quel punto se il mio fosse un desiderio autentico e mi sono resa conto che non lo volevo davvero”, aveva raccontato Boccoli a riguardo.

