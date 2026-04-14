Giulia Michelini mamma single a 19 anni, suo figlio Cosimo nato dalla relazione con Giorgio Cerasuolo

Giulia Michelini è una delle protagoniste della puntata di Belve di martedì 14 aprile. L'attrice si racconterà senza filtri e parlerà anche del suo privato, di cui è sempre stata particolarmente gelosa. Nel 2004, all'età di 19 anni, è diventata madre di Giulio Cosimo, avuto dalla relazione con il velista Giorgio Cerasuolo.

Il ragazzo, nato l'1 marzo 2005 oggi ha 21 anni, l'età che Michelini aveva quando ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, sono di fatto cresciuti insieme e Giulio Cosimo è "la sua fotocopia". L'attrice conobbe Giorgio Cerasuolo, di otto anni più grande di lei, ad un corso di vela e iniziarono a frequentarsi. La loro relazione, di fatto, durò molto poco e si concluse durante la gravidanza che, inizialmente, aveva pensato di interrompere per le conseguenze che ci sarebbero state con l'arrivo di un figlio e infatti in un'intervista a Io Donna ha raccontato di aver cambiato idea quando era sul punto di abortire:

Quando ho scoperto di essere incinta, onestamente non pensavo di tenerlo. Tutti, i miei genitori in testa, mi dicevano che mi sarei rovinata la vita. Ho preso l'appuntamento per interrompere la gravidanza, ma una volta lì, in quella stanza, ho cambiato idea. È una decisione che prendi in una frazione di secondo dalla quale però parte un percorso a lungo termine, mille conseguenze che non puoi prevedere in quel momento.

Sul conto del Cerasuolo, il padre del ragazzo, Michelini non si è mai aperta più di tanto, si è sempre concentrata sul legame instaurato negli anni con suo figlio, con il quale ad oggi c'è una complicità che è frutto di un percorso fatto insieme, passo dopo passo. L'attrice si definisce una madre che non ha mai messo pressione al figlio: "gli ho insegnato a cercare di non farsi coinvolgere troppo dalla massa" ha rivelato in un'intervista. Sui social sono pochissime le foto pubblicate e che ritraggono momenti trascorsi insieme, probabilmente per tutelare il figlio dall'attenzione mediatica che gli tornerebbe data la sua popolarità. Pur avendo un profilo Instagram, anche il ragazzo sembra essere restio nel condividere aspetti del suo privato.