Rocío Muñoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie: “Raoul Bova nella crisi dei 50 anni, ha mancato altre volte”

Rocío Muñoz Morales chiede l'affido esclusivo delle figlie Luna e Alma e non intende accettare la versione che la coppia fosse lontana da tempo, tutt'altro. "Raoul Bova nella crisi dei 50 anni, ha mancato altre volte", scrive Il Corriere in un racconto dettagliato su ciò che starebbe avvenendo dietro le quinte di questo romanzo familiare rovinato da chat e audio con Martina Ceretti e l'ombra di un tradimento che sta assumendo contorni giudiziari più che sfumature di gossip. In aula adesso ci si andrà per l'affido e il mantenimento delle bambine, mentre i due non si rivolgono nemmeno la parola se non attraverso i rispettivi avvocati: Antonio Conte per lei e la ex suocera Annamaria Bernardini De Pace, che lo ha definito "un bravo papà".

Perché Rocío Muñoz Morales fa ricorso per l'affidamento esclusivo

Niente infatti ha di puro pettegolezzo questa storia che avrebbe tolto il velo su un matrimonio arrivato al capolinea. Si indaga per storie di ricatti e tentate estorsioni con materiale privato che nuocerebbe a carriere longeve e immagini pubbliche, un sistema non propriamente nuovo, che adesso ha riacceso l'occhio di bue su chat compromettenti, modelle e una rete organizzata. Ma Rocìo non ci sta e sta andando avanti con ciò che si prefigura essere un'animata battaglia legale e i motivi sono vari. Difesa dall'avvocato Conte, lo stesso di Ilary Blasi contro Totti, vorrebbe procedere per avere l'affido esclusivo delle figlie e per far emergere una situazione che sarebbe tutt'altro che occasionale e improvvisa.

Nel ricorso al Tribunale civile di Roma, infatti, l'attrice avrebbe raccontato che il presunto tradimento con Martina Ceretti non sarebbe stato un caso isolato: "Una crisi dei 50 anni, Raoul le avrebbe mancato di rispetto in precedenti occasioni", scrive il Corsera, "ma soprattutto si menzionerebbero dei comportamenti di Bova, di altro tipo. Gravi, che metterebbero in cattiva luce il suo ruolo di genitore. Un tempo lei gli è stata vicina in momenti di difficoltà e per amore lo ha supportato, adesso non intenderebbe più passarci sopra e perdonare".

"Bova è sparito", Morales in una località segreta con le figlie

Un rapporto durato 12 anni, durante i quali l'unione è sempre sembrata solida. Fino anche allo scorso maggio, quando la stessa Rocìo era stata ospite de La volta buona e aveva parlato del sentimento per Raoul Bova, con il quale si era definita ‘fallibile' come genitore ma sicuramente piena d'amore nei confronti di una famiglia fortemente voluta da entrambi. Per questo motivo la nota attrice vorrebbe smentire tutte le voci circolate sulla crisi che avrebbe attanagliato il loro matrimonio e che li avrebbe voluti divisi anche in casa, con lui a dormire sul divano e in cerca di un nuovo posto dove stare. Sarebbe stanca anche di gossip finti e forzati come quello che l'avrebbe vista protagonista di un flirt con Stefano De Martino. "L’eventuale risarcimento dei danni verrà devoluto in beneficenza", specificano.

Intanto Bova pare "sia sparito", preoccupato molto per la sua carriera e per ricaschi privati che questa orribile storia con Ceretti, il fido Monzino e Corona al seguito. Come spesso accade, si pensa in primis la tutela dei figli, per questo Morales si starebbe rifugiando in una località segreta per tenerle al riparo dal clamore mediatico. Sarebbero state qualche giorno con l'attore al mare, mentre lei avrebbe passato un po' di tempo con sua madre. Un momento delicato che dovrebbe godere di un tempo più intimo e invece si trova a dover fronteggiare l'attenzione pubblica a suon di silenzi e no comment. È solo l'inizio, per fortuna agosto potrebbe portare più di una distrazione.