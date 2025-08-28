Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati: “Lui non voleva far sapere a nessuno del matrimonio”

Maurizio Micheli e Benedicta Boccoli si sono sposati. A lanciare la notizia è Dagospia, che rende note le nozze dell’attore con la storica compagna, accanto a lui dal 1998. Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, Micheli avrebbe mantenuto il segreto sul matrimonio fino all’ultimo momento. “Si dice che non volesse far sapere a nessuno delle nozze”, si legge, ma i motivi di tanta presunta segretezza non sono mai stati svelati dai diretti interessati, nonostante i tentativi di smentita.

Benedicta Boccoli aveva smentito le nozze

Proprio recentemente, ospite del programma Estate in diretta, l’attrice 58enne – 20 anni meno del neo marito – aveva smentito divertita la notizia del matrimonio. “Ma no, che matrimonio, è troppo presto! In fondo abbiamo solo 136 anni in due, c’è tempo”, aveva dichiarato Boccoli, cercando di allontanare le voci a proposito della possibile e imminente cerimonia. Qualche ora fa, tuttavia, il giornalista Giuseppe Candela ha svelato le pubblicazioni matrimoniali affisse al Comune di Roma, documento che ha definitivamente confermato le nozze.

Boccoli e Micheli insieme da 28 anni, ma in case separate

Benedicta, che proprio recentemente ha partecipato alla prima (e probabilmente unica, data la chiusura anticipata e la decisione di devolvere in montepremi in beneficenza) edizione di The Couple su Canale5, aveva spiegato divertita quale fosse secondo lei la ragione della longevità del loro legame: il fatto che, nonostante un amore quasi trentennale, i due vivessero in case separate. “Questa fa finire qualsiasi storia: poi il matrimonio non ci piace e io l'ho già avuto”, aveva dichiarato l’attrice, facendo riferimento anche ai suoi precedenti legami sentimentali. Ma le parole pronunciate qualche tempo fa vengono spazzate via dalla scelta dei due di ufficializzare, anche sul piano legale, la loro unione.