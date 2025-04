Chi sono Brigitta e Benedicta Boccoli, le due sorelle che partecipano a The Couple

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Brigitta e Benedicta Boccoli sono una delle coppie in gara a The Couple, il nuovo reality di Canale 5 in onda da lunedì 7 aprile. La prima ha 58 anni, è 8 anni più grande della sorella ed è un'attrice teatrale. La seconda ha 50 anni e un passato in tv da attrice e showgirl. Insieme avevano già partecipato al programma The Circus, dove Brigitta ha conosciuto il suo attuale marito Stefano Nones Oradei.

Chi è Brigitta Boccoli, la carriera e il matrimonio con Stefano Nones Orfei

Nata a Roma nel 1972, Brigitta Boccoli ha 8 anni in meno della sorella ed è un'attrice e showgirl. La sua carriera è iniziata negli Anni Ottanta e continuata poi nel decennio successivo: ha recitato in film come Manatthan Baby di Lucio Fulci, La ragazza dei lillà e Com'è dura l'avventura di Flavio Mogherini. Negli Anni 2000 ha fatto parte del cast di Olé diretto da Carlo Vanzina. È stata anche showgirl di programmi come Domenica In, Avanspettacolo, Vamos a bailar. Per quanto riguarda la vita privata, è sposata con Stefano Nones Orfei, figlio di Moira Orfei, che ha conosciuto durante il reality Cicrus. Insieme sono genitori di due figli, Manfredi e Brando, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2019. Insieme alla sorella è pronta a mettersi alla prova nel reality The Couple, come ha raccontato su Instagram.

Brigitta Boccoli

Chi è Benedicta Boccoli, il lavoro in tv e l’amore con Maurizio Micheli

Benedicta Boccoli è nata nel 1966 e ha alle spalle una carriera da attrice teatrale. Nel corso degli anni, però, è stata anche attrice in tv: ha fatto parte del cast di fiction come Una Donna per Amico, La squadra, Incantesimo e Il Paradiso delle Signore. In coppia con la sorella Brigitta, ha partecipato al reality The Circus, oltre a programmi come Pronto, chi gioca?, Domenica In e Unomattina. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 1998 è legata sentimentalmente all'attore Maurizio Micheli. E, come si legge sul suo profilo Instagram, ha una rubrica settimanale sul Fatto Quotidiano dal titolo Cosa Resterà.

Benedicta Boccoli