Andrea Delogu si confessa da Antonella Clerici: “Mi sono innamorata di Alessandro Marziali”

Andrea Delogu ospite di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno conferma la storia d’amore con Alessandro Marziali: “Mi sono innamorata”. La confessione arriva dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi che ritraggono la conduttrice e il manager 28enne insieme a Roma.

Andrea Delogu piomba a sorpresa nello studio di È sempre Mezzogiorno per la sua collega e amica Antonella Clerici. "Erano due settimane che volevo farlo, ma i treni non partivano", scherza la conduttrice de La Porta Magina nello studio del cooking-show. Poi, la rivelazione sulla storia con Alessandro Marziali, su cui fino ad ora aveva mantenuto riservatezza: "Posso dire di essermi innamorata".

Le parole sulla storia con Alessandro Marziali

Un’investitura importante quella ricevuta da Antonella Clerici, che ha accolto Delogu con parole che attestano la stima nei suoi riguardi: "Quando mi dicono che c'è una conduttrice giovane che può essere la mia erede, io dico sempre Andrea Delogu. Scommetterei su di te perché sei particolare, bella, brava e intelligente". Poi, la domanda diretta sulla vita privata, incalzata dalle ultime notizie di gossip: "Ho comprato il giornale e voglio sapere se sei innamorata e se è una persona che merita di stare con te". La risposta di Andrea Delogu non si è fatta attendere, rompendo il silenzio mantenuto negli ultimi mesi: "È una persona che mi fa stare molto bene e pensa a me. Sì, posso dire che mi sono innamorata. Adesso c’è mia mamma che mi sgrida, vediamo che succede, nel frattempo mi godo il viaggio".

La conduttrice conferma così il legame con Alessandro Marziali, manager di 28 anni originario di Ancona. La relazione, nata a dicembre 2025 probabilmente grazie ad amici comuni, sembra ormai aver superato la fase del flirt passeggero. Se inizialmente la coppia aveva mantenuto un profilo basso, i recenti sviluppi mostrano un rapporto solido e vissuto alla luce del sole.

Le foto su Chi e i baci a Roma

Proprio ieri, il settimanale Chi ha pubblicato un nuovo servizio fotografico che ritrae la coppia per le strade di Roma. Nelle immagini, Delogu e Marziali appaiono spensierati tra baci, abbracci e camminate mano nella mano verso il ristorante Cacio e Pepe. Per Andrea Delogu si tratta di un capitolo nuovo dopo la fine del matrimonio con l'attore Francesco Montanari e la successiva storia con il modello Luigi Bruno. Nonostante i rumor passati su una possibile intesa con il maestro di ballo Nikita Perrotti, con cui aveva partecipato a Ballando con le stelle, la conduttrice oggi appare legatissima al giovane manager. Marziali, classe 1998, vive a Roma ed è un grande appassionato di tennis; pur avendo un discreto seguito sui social, ha scelto finora di tutelare la storia d'amore lasciandola crescere lontano dal clamore mediatico, almeno fino alla "benedizione" di Clerici arrivata oggi in diretta Rai.