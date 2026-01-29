Andrea Delogu “innamorata” di Alessandro Marziali: i baci davanti ai paparazzi confermano la nuova storia d’amore

Il cuore di Andrea Delogu batte per Alessandro Marziali, l'uomo con il quale è stata più volte paparazzata, da inizio dicembre sino ad oggi, e con il quale ha intrapreso una relazione. A confermare la loro vicinanza sono i baci che si sono scambiati davanti ai paparazzi delle diverse riviste di gossip italiane. Dopo il racconto di Chi, arriva quello di Oggi e di DiPiù che, a corredo delle immagini, svelano che la coppia, che spesso passeggia per le strade di Roma, è felice e non si nasconde più davanti agli occhi indiscreti dei fotografi. "Lui la bacia con naturalezza, prima di rientrare di nuovo in casa", le parole della rivista Oggi, nel servizio a loro dedicato. DiPiù Tv scrive invece che la conduttrice si sarebbe "innamorata".

A Domenica In, dopo la vittoria a Ballando con le stelle, la conduttrice aveva preferito non commentare il nuovo gossip che la vede protagonista: ignorò la domanda di Mara Venier che diceva di aver visto le foto, cambiando argomento. Preferì commentare invece la chiacchieratissima vicinanza con Nikita Perotti, con il quale ha ballato e vinto nel talent show di Milly Carlucci, smentendo le voci su una loro presunta relazione. Nonostante le paparazzate, con Alessandro Marziali sta vivendo una relazione lontana dalle luci dei riflettori, in totale riservatezza. Sul suo profilo Instagram Andrea Delogu condivide momenti di vita legati principalmente al suo lavoro: nessuna foto o riferimento al suo nuovo fidanzato è attualmente pubblico.

Chi è Alessandro Marziali, la nuova fiamma di Andrea Delogu

Il profilo Instagram è blindatissimo e non circolano molte informazioni sul suo conto. Alessandro Marziali, la cui età e provenienza è sconosciuta, stando a quanto raccontò il settimanale Chi è un uomo che viaggia molto, "spazia tra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar", si leggeva, e sarebbe molto legato alla madre.