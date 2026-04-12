Andrea Delogu: “Gli uomini troppo gentili mi mettono in allarme. Delle donne mi piace tutto”

A Citofonare Rai2, in onda domenica mattina 12 aprile, Paola Barale ha posto tre domande ad Andrea Delogu, tutte secche e dritte, senza rete di protezione. La cosa bella è che la Delogu ha risposto con la stessa velocità. Il risultato è un ritratto in tre battute che vale più di molte interviste lunghe.

Cosa insospettisce degli uomini secondo Andrea Delogu

Prima domanda: cosa non ti piace negli uomini? La risposta di Delogu non lascia spazio a interpretazioni: "Quando sono troppo gentili, mi sembra di pensare che l'abbiano fatto sempre e comunque con altre."

Una diffidenza che non è cinismo, ma esperienza. La conduttrice, reduce dalla vittoria a Ballando con le stelle 2025 e da una relazione con il modello Luigi Bruno, chiusa nell'autunno scorso con quello che lei stessa ha definito "grande affetto", non ha mai nascosto di preferire i rapporti diretti ai convenevoli. Da non dimenticare che proprio la Delogu viene da una relazione finita dopo cinque anni con l'attore Francesco Montanari. Sono stati sposati dal 2016 al 2021.

"Delle donne mi piace tutto"

Seconda domanda: cosa non ti piace nelle donne? Pausa. Poi: "Ma delle donne mi piace tutto." La risposta ha fatto il giro dei social in poche ore insieme a quella sul rapporto con gli ani,ali. Per Andrae Delogu la definizione di "animali da compagnia" la rifugge. Alla domanda: quale regalo non vorresti mai, lei infatti risponde: "Un animale da compagnia, voglio andare ad adottare e salvare."

Nata a Cesena nel 1982, cresciuta dentro la comunità di San Patrignano, passata per il matrimonio con Francesco Montanari e per quattro anni accanto a Luigi Bruno, Delogu ha costruito una carriera su una cosa sola: la coerenza tra quello che dice e quello che è. Citofonare Rai2, questa volta, ne ha offerto una piccola, precisa dimostrazione.