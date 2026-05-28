Andrea Delogu accanto a De Martino a Sanremo 2027? La replica: “Non invierò il messaggino a Stefanuccio”

Andrea Delogu commenta l’indiscrezione secondo la quale affiancherà Stefano De Martino alla conduzione del Festival di Sanremo 2027.

Andrea Delogu sta costruendo una carriera televisiva sempre più solida. Ha trionfato a Ballando con le stelle. Ha un programma quotidiano su Rai2, La porta magica e, durante l'estate, la rivedremo sul palco del Tim Summer Hits con Carlo Conti. La conduttrice ne ha parlato nel corso di un'intervista e ha commentato anche l'ipotesi di affiancare Stefano De Martino al Festival di Sanremo 2027. Intanto emerge un'indiscrezione sul suo conto. Ma andiamo con ordine.

Andrea Delogu, in un'intervista rilasciata a Il Messaggero, ha parlato delle sue ultime esperienze televisive. Ad esempio la partecipazione a Ballando con le stelle, che è giunta dopo che tra lei e Milly Carlucci c'è stato un corteggiamento durato anni. Ritiene che il programma del sabato sera di Rai1 sia "una macchina enorme" che permette di entrare nelle case di tantissimi spettatori: "Non esiste un trampolino più grande di Ballando con le Stelle, forse solo Sanremo".

Stefano De Martino è il conduttore del Festival di Sanremo 2027

Parlando del Festival 2027, il nome di Andrea Delogu è circolato tra quelli di coloro che potrebbero affiancare Stefano De Martino alla conduzione. Così, le è stato chiesto come stia vivendo questa possibilità. La conduttrice si è detta serena anche perché ogni anno viene fatto il suo nome e, in effetti, fino a ora l'indiscrezione non si è mai concretizzata. Di una cosa, tuttavia, è certa:

La verità è che io non invierò il “messaggino a Stefanuccio”. Quando costruisci un progetto enorme come Sanremo non ci sono amicizie o dinamiche personali: esiste il progetto. Stefano sta costruendo qualcosa di molto importante e se un giorno io dovessi essere giusta per quel progetto magari succederà. Se invece non accadrà, andrà bene lo stesso. Non la vivo come una rincorsa o un’ossessione.

Quindi si è detta molto felice per la brillante carriera che Stefano De Martino sta costruendo passo passo. È fermamente convinta che se la sia meritata. Intanto, in queste ore sta circolando un'altra indiscrezione sul suo conto. Secondo quanto riporta il settimanale Chi nelle rubrica Chicche di Gossip di Giuseppe Candela, Alessia Marcuzzi avrebbe voluto Andrea Delogu nel cast di The Traitors. La nuova edizione sarà registrata in estate, dopo il grande successo della prima che è stata vinta da Giuseppe Giofrè. Tuttavia, la conduttrice avrebbe detto di no: "Delogu è stata corteggiata ma ha declinato l'offerta".