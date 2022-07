Perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati dopo 17 anni di matrimonio I motivi della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi passano attraverso una ricostruzione fatta dagli organi di stampa e non dai diretti interessati. Mesi di notizie trapelate sull’allontanamento che avrebbe portato a presunti tradimenti e a una distanza che è diventata “un dolore inevitabile”.

La notizia della separazione a febbraio su Dagospia

Come un fulmine a ciel sereno, è stato Dagospia a lanciare la bomba lo scorso febbraio, quando parlò di una separazione ormai vicina e della presenza di Noemi Bocchi nella vita dell'ex Capitano della Roma. Si aggiunse il Corriere della Sera, che spiegò dettagliatamente di una frattura insanabile a causa di un flirt della Blasi con un collega della tv e della successiva vicinanza di Totti a una donna, in riferimento a una storia d'amore e non a una passione fugace.

Le foto di Totti e Noemi Bocchi su Chi

Oggi, a distanza di mesi da quelle notizie e a seguito di insistenti smentite, soprattutto della conduttrice, si aggiunge il settimanale Chi, che fornisce le foto di Totti a casa di Noemi Bocchi e le motivazioni che avrebbero portato il matrimonio con Ilary Blasi a un punto di non ritorno:

Le immagini che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima dell'annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20,30 alle 2,30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Le voci sulla crisi della coppia Totti Blasi si susseguono dall'inizio dell'anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia. Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L'isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all'ultimo per proteggere i figli.

Il commento dell'ex marito di Noemi Bocchi

E se Totti e Ilary avevano scelto il silenzio per tutelare i figli e aspettare il tempo più giusto per parlarne, l‘ex marito di Noemi Bocchi, Mario Caucci, si era lasciato andare a un commento piccato: "Non è stata una sorpresa, nel senso che non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce…doveva essere più attenta, anche e soprattutto per i nostri figli e per quelli della coppia. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione".

Le smentite e le paparazzate per mettere a tacere il gossip

Continue le smentite, invece, di Ilary Blasi, prima da Silvia Toffanin a Verissimo, dove disse che la stampa aveva fatto "una figura di mer*a" pubblicando quelle illazioni, poi da Francesca Fagnani a Belve, alla quale confidò di essere abituata a questi rumors e che il loro matrimonio non sarebbe mai sopravvissuto a un tradimento, "né dell'uno né dell'altro".

Totti apparve solo una sola volta, in un video girato con un cellulare fuori il ristorante dove decisero di farsi vedere a poche ore dalla notizia della separazione imminente. Si disse stanco delle continue fake news e chiese rispetto per i loro bambini.

Una richiesta che ritorna oggi, alla luce di una separazione ormai ufficiale, perché quando una coppia si divide la sofferenza più grande resta quella di chi credeva davvero che potesse durare per sempre.