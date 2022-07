“Le foto della notte insieme di Francesco Totti e Noemi Bocchi”, il settimanale pubblica lo scoop Aspettando l’annuncio ufficiale della separazione, il settimanale “Chi” si porta avanti e nel numero in edicola da mercoledì 13 luglio, mostra le foto dell’incontro tra il Pupone e la sua presunta fiamma: ecco tutti i dettagli.

"La colpa è nel mezzo". Mentre tutti aspettano l'ufficialità della separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi, il settimanale "Chi" anticipa – attraverso Dagospia – la pubblicazione di un servizio esclusivo in edicola da mercoledì 13 luglio. Il contenuto? Scabroso assai. Ci sarebbero le foto della notte passata insieme dal Pupone con Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma, possibile causa di tutti i mal di pancia del matrimonio quasi ventennale ormai finito. A questo punto, sarà interessante capire il perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati.

Le foto e le prove della fine

"Mentre annunciano la separazione, il Capitano ha trascorso la notte a casa della sue Noemi. E intanto Ilary…". Sono questi i titoli del servizio del settimanale diretto da Alfonso Signorini, che ancora una volta la sa più lunga del diavolo quando si tratta di pettegolezzi. Dagospia ci mette lo zampino, creando il contesto:

Due giorni prima dell'annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall'amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda.

Prima la smentita, poi l'ufficialità

Lo scorso febbraio, quando le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi si erano fatte insistenti, i due si sono prodigati a mezzo social per smentire. Hanno fatto quadrato per proteggere la loro famiglia. Ilary Blasi si era anche esposta in una intervista a Verissimo, attaccando "i giornali di carta". Poi, però, niente più. Le presenze in pubblico della coppia sono sempre state più rare mentre invece crescevano, stando a "Chi" quelle di Francesco Totti e Noemi Bocchi: visti al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa, allo stadio insieme, visti a Montecarlo e ancora a Tirana.

Perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati

Secondo le indiscrezioni del gossip, sarebbe tutto nato da presunti messaggi compromettenti che proprio Francesco Totti avrebbe letto sul cellulare di Ilary Blasi. La conduttrice avrebbe frequentato un uomo – tra le voci possibili, quelle sull'attore Luca Marinelli – per cui avrebbe perso la testa. Tutto smentito, ovviamente, nel nome dei figli. Adesso, che succede?