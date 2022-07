Francesco Totti e Ilary Blasi si separano: “L’annuncio in arrivo con un comunicato congiunto” Dopo il caos dello scorso febbraio, quando si era parlato della separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice, voci poi smentite da entrambi, Dagospia parla di un annuncio imminente da parte della coppia.

A cura di Andrea Parrella

Nuove indiscrezioni tornano a parlare di una possibile separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando a quanto riportato da Dagospia, sarebbe imminente l'annuncio della fine della storia ventennale tra l'ex calciatore e capitano della Roma e la conduttrice televisiva. Secondo il giornale online fondato da Roberto D'Agostino Totti e Blasi daranno notizia della fine del loro matrimonio attraverso un comunicato che dovrebbe essere pubblicato nel tardo pomeriggio dell'11 luglio.

Le indiscrezioni di febbraio

Dopo le smentite dello scorso febbraio, quando si era parlato insistentemente di una loro separazione, torna dunque al centro del dibattito la notizia della possibile separazione di una delle coppie più longeve e amate del panorama d'Italia. In quell'occasione erano stati proprio Totti e Blasi a smentire in modo secco le indiscrezioni in circolazione. In particolare l'ex capitano della Roma aveva parlato attraverso un video, smentendo la notizia della crisi e allontanando definitivamente ogni sospetto: "Solo fake news, non è la prima volta ma questa volta mi sono stancato". Per poi aggiungere: "A voi che scrivete queste cose vi avverto di fare attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno sempre rispettati". Totti aveva quindi proseguito così:

Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire.

Ilary Blasi e le parole sulla "libertà di scegliere"

"Trovo sexy la libertà di scegliere, anche di potermene andare da un giorno all'altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo". Queste le frasi di Ilary Blasi in un'intervista recente menzionate proprio da Dagospia, parole da leggere in controluce per avere un'ulteriore elemento a supporto dell'ipotesi che la relazione tra i due sarebbe ormai giunta al capolinea, in attesa solo di una conferma ufficiale.