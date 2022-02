“Tra i motivi della crisi di Francesco Totti e Ilary Blasi anche questioni economiche” Spuntano nuovi dettagli riguardo la presunta crisi nel matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi, dal flirt con Noemi Bocchi che sarebbe nato circa un anno fa ai malumori per questioni economiche.

La smentita di Francesco Totti riguardo la presunta crisi matrimoniale con la sua Ilary Blasi non ha spento il chiacchiericcio ed a poco a poco, spuntano fuori sempre più dettagli. Si sono regalati una cena fuori, con i figli Cristian e Isabel, due sere fa ma alla richiesta dei paparazzi di scambiarsi un bacio, prima di andare via dal ristorante insieme, si sono rifiutati. La serata in famiglia documentata su Instagram dalla showgirl non ha allontanato le voci di separazione imminente e Dagospia ha lanciato nuovi particolari riguardo la relazione segreta tra il Pupone e Noemi Bocchi che sarebbe nata addirittura circa un anno fa.

Il regalo di San Valentino di Totti per Noemi Bocchi

Alex Nuccetelli, ex compagno di Antonella Mosetti, avrebbe presentato Noemi Bocchi e l'ex calciatore, proprio come fece con Ilary Blasi, nel lontano 2001. Dagospia rivela che il pr e bodybuilder organizza eventi a cui partecipano calciatori, modelle, attrici ed altri VIP e così Totti, a quanto pare circa un anno fa, avrebbe conosciuto la sua attuale nuova fiamma di cui si sarebbe invaghito al punto da regalarle, per San Valentino, tredici rose rosse, si legge, una per ogni mese della loro conoscenza.

I malumori in casa Totti per questioni economiche

I motivi della presunta separazione tra Totti e Ilary inizierebbero a salire a galla. Il Corriere scrive che tra le cause della tempesta ci sarebbero anche questioni economiche. La gestione del patrimonio e dell'immagine dell'ex Capitano giallorosso sarebbe passata nelle mani delle sorelle della Blasi, Silvia e Melory, e dei rispettivi mariti e questo aspetto avrebbe fatto storcere il naso al Pupone. Inoltre, si legge sul quotidiano, molte quote e attività di Totti sono intestate alla moglie. Con un'azienda milionaria di mezzo, separarsi, potrebbe risultare costoso e sconsigliabile.