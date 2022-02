Ilary Blasi a cena con Francesco Totti: la crisi è alle spalle? Tra un fritto e un’insalata, Ilary Blasi allontana la crisi e pubblica una story con Francesco Totti.

Ilary Blasi ha pubblicato pochi minuti fa una storia su Instagram, non una comune storia ma una bomba giornalistica per come stanno le cose. È a cena. Con lei, c'è proprio lui: il Pupone Francesco Totti. Possiamo continuare a sognare? Le voci di una crisi vengono allontanate così. Tra un fritto e un'insalata.

La cronaca della giornata

Pochissime ore fa, addirittura l'identikit della presunta fiamma di Francesco Totti: Noemi Bocchi. Prima, però, c'erano state le smentite di rito fatte da persone ritenute "vicine" alla coppia. Allora il rilancio del gossip: La Repubblica ha scritto che la storia sarebbe nata "circa due mesi fa". A unirli, secondo il quotidiano di proprietà della famiglia Elkann, la passione per il padel. Al Corriere della Sera, chi li conosce bene ha svelato perché non si sono affrettati a dare smentita: "Una smentita sarebbe dare troppa importanza a una notizia che lascia il tempo che trova". Fino a questa sera, che la notizia aveva cominciato a prendere dimensioni mastodontiche.

Cosa aveva detto Ilary Blasi in tv

Nel corso della prima puntata del nuovo show di Michelle Hunziker, "Michelle impossible", Ilary Blasi aveva fatto una battuta che lasciava presagire tempo sereno tra i due. Ecco cosa diceva pochi giorni fa Ilary Blasi:

Leggi anche Francesco Totti innamorato di Noemi, chi sarebbe la donna così somigliante a Ilary Blasi

Lei ha avuto due matrimoni fiabeschi, lo sapete è notizia fresca, un amore da favola e idilliaco. Io ho lo stesso marito da vent'anni e se non pubblico una foto per un mese: "Sono in crisi, stanno lasciati!". Niente, di tutto de più.

Il messaggio di Francesco Totti

Pochi minuti dopo, anche Francesco Totti ha pubblicato un video su Instagram per smentire ufficialmente la notizia

Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire.

Titoli di coda sulla storia.