Cosa diceva Ilary Blasi pochi giorni fa su Francesco Totti Cinque giorni fa su Canale 5, nel corso della diretta del programma Michelle Impossibile con Michelle Hunziker, Ilary Blasi ha fatto una battuta proprio su Francesco Totti.

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe alle sue battute finali dopo venti anni insieme e tre figli. Dagospia, Corriere della Sera e Repubblica, in fila, lanciano indiscrezioni certi del fatto che la coppia sarebbe pronta a dirsi addio. La separazione tra Francsco Totti e Ilary Blasi è vicina? Intanto, una curiosità arriva via Twitter su quelle che potrebbero essere le ultime parole di Ilary Blasi in pubblico su Francesco Totti.

Le parole di Ilary Blasi

Cinque giorni fa su Canale 5, nel corso della diretta del programma Michelle Impossibile con Michelle Hunziker, Ilary Blasi ha fatto una battuta proprio su Francesco Totti e sul suo matrimonio quasi ventennale.

Lei ha avuto due matrimoni fiabeschi, lo sapete è notizia fresca, un amore da favola e idilliaco. Io ho lo stesso marito da vent'anni e se non pubblico una foto per un mese: "Sono in crisi, stanno lasciati!". Niente, di tutto de più.

Il racconto della crisi

Il racconto che si fa della crisi parte dal presupposto che i due non si vedano più in pubblico da troppo tempo. Lei invece si vede in pubblico sempre da sola. In particolare, è stata presso lo storico locale romano Muccassassina in compagnia del coreografo Luca Tommassini, con cui ha fatto anche un viaggio in Lapponia. E ancora lo scorso settembre, Francesco Totti ha compiuto 45 anni. Anche in quel caso: niente da parte di Ilary Blasi. E ancora: Francesco Totti saltuariamente si ritrova a Casal Palocco, dove abita la madre, e dove adesso proprio Totti starebbe cercando casa. La vulgata vorrebbe che Francesco Totti in seguito al ritiro si sarebbe accorto "di tante cose che prima non aveva notato". Tra tutte, la cosa che avrebbe fatto vacillare il rapporto tra i due sarebbe il tentativo di Ilary Blasi di allontanare Francesco Totti dalla sua famiglia e da alcune amicizie.