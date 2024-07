video suggerito

Le gag di Ilary Blasi a Battiti Live: la battuta sul look di Mahmood e il commento su Annalisa Ilary Blasi continua a regalare gag esilaranti dal palco di Battiti Live. Nella serata di ieri, 22 luglio, la conduttrice televisiva ha prima scherzato con Mahmood riguardo il look scelto per l’esibizione, poi ha chiesto ad Annalisa della laurea in fisica. “Hai fatto bene a fare la cantante”, le parole finite in trend. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi è diventata ormai la protagonista della nuova edizione di Battiti Live. Conduce la kermesse, ogni lunedì sera su Canale5, in compagnia di Alvin e Rebecca Staffelli e durante ogni serata si diverte a scherzare con i diversi cantanti sul palco. Nella puntata di ieri, lunedì 22 luglio, ha sorriso con Mahmood per i look scelti dall'artista e si è complimentata con Annalisa per la laurea in fisica: "Hai fatto bene a fare la cantante".

Le gag di Ilary Blasi con Mahmood

Dopo l'esibizione sulle note delle sue hit di successo, Mahmood è stato raggiunto sul palco dalla conduttrice Ilary Blasi. "Mia figlia ha provato a insegnarmi la coreografia di Tuta Gold ma ancora non ce l'ho fatta" ha raccontato al cantante prima di iniziare a seguire i passi del brano Ra ta ta. "Se ciao core" ha sorriso con l'artista prima di domandargli: "È più difficile scrivere canzoni o scegliere il look per venire a cantare? Io ti amo, mi piaci. Te sei messo giusto ‘na cosetta". Il cantante sardo ieri sera ha regalato un vero e proprio show con il suo look bianco con boxer e canotta coordinati: "È più difficile scegliere i look", ha replicato.

Le parole ad Annalisa dopo il medley

Dopo l'esibizione da standing ovation di Annalisa, Ilary Blasi ha raggiunto la cantante sul palco. "Ho sbirciato nella tua vita privata, ma tu sei laureata in fisica. Ero scioccata, è più difficile la laurea in fisica o scrivere una hit di successo?" le ha detto. L'artista ha così raccontato: "Sì, è una roba incredibile, ci credono in pochi ma è così. È una bella sfida, la musica è la mia vocazione da sempre, non è più facile ma la pratico con più amore, più passione. Ho sempre voluto fare musica, ho iniziato a studiarla prima di iniziare fisica". "Sei una bella fisica, ma hai fatto bene a fare la cantante" ha aggiunto la conduttrice prima di salutare l'ospite.

Leggi anche Battiti Live 2024, i cantanti nella scaletta della terza puntata di lunedì 22 luglio e a che ora inizia su Canale 5